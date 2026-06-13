شهدت مباراة قطر وسويسرا في افتتاح مباريات الفريقين بكأس العالم 2026 جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعد احتساب ركلة جزاء سويسرية يرى البعض أنها جاءت من تسلل لم تتدخل تقنية الفيديو لإلغائه.
عين على الحكم | ركلة جزاء "مثيرة للجدل" تعقد حسابات قطر.. ونجم سويسرا يشكك!
أول ركلة جزاء في مونديال 2026
أثارت الدقائق الأولى من مباراة منتخب قطر ضد نظيره السويسري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، عاصفة من الجدل التحكيمي المبكر.
وشهدت الدقيقة السابعة عشرة احتساب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز أول ركلة جزاء في النسخة الحالية من المونديال لصالح سويسرا.
جاء قرار مارتينيز إثر تدخل قوي داخل منطقة العمليات من الحارس محمود أبو ندى ضد المهاجم بريل إمبولو، لكن اللقطات التلفزيونية أظهرت شبهة تسلل في بناء الهجمة. هذا القرار المثير منح المنتخب الأوروبي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل، في وقت كانت فيه الآمال العنابية تتطلع لبداية مستقرة.
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اعتراضات على التسلل
لم يمر القرار مرور الكرام على عشاق كرة القدم، حيث اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة لطاقم التحكيم. وتداولت الحسابات صورًا توضح تمركز اللاعبين، وعلق أحد المتابعين بغضب شديد قائلًا: "المهاجم متقدم بشكل واضح على المدافع".
من جهته، شكك نجم المنتخب السويسري السابق ولاعب آرسنال الإنجليزي، فيليب سينديروس، في اللقطة قائلًا: "بهذه الصورة الزاوية قد تكون خادعة”، مستغربًا في الوقت ذاته لما لم يتم عرض زاوية التسلل شبه الألي المعتادة.
ورغم هذه الاعتراضات الواضحة، تقدم إمبولو ونفذ الركلة بنجاح مسجلًا هدف التقدم، ليضع فريقه في المقدمة وسط أجواء مشحونة.
موقف المجموعة الثانية المعقد
ألقت هذه اللقطة الجدلية بظلالها على حسابات المجموعة الثانية، التي تتسم بتنافسية عالية وحسابات معقدة منذ انطلاق صافرة البداية. فقد أسفرت المواجهة الأخرى في ذات المجموعة عن تعادل إيجابي بهدف لمثله بين منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، مما منح كل فريق نقطة واحدة.
وفي حال استمرار تفوق الفريق السويسري وحصده النقاط الثلاث بفضل ركلة الجزاء المثيرة للجدل، سيجد المنتخب القطري نفسه قابعًا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط. هذا السيناريو يضع ضغوطًا هائلة لمحاولة تدارك الموقف وتعديل النتيجة قبل فوات الأوان، خاصة أن التفريط في نقاط المباراة الأولى يقلص حظوظ التأهل.
تحديات قطر القادمة في المونديال
سيكون لزامًا على كتيبة "العنابي" تجاوز الإحباط الناجم عن هذا القرار التحكيمي، والتركيز الفوري على المباريات المتبقية أمام كندا والبوسنة والهرسك. الخسارة الافتتاحية المحتملة تتطلب رد فعل سريع وتصحيحًا تكتيكيًا عاجلًا لتجنب الخروج المبكر. الجولة القادمة أمام كندا ستكون حاسمة ومصيرية لإنعاش الآمال، وإثبات القدرة الحقيقية على استكمال المنافسة والتأهل في هذا المحفل العالمي.