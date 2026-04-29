عين على الحكم | الأهلي غاضب .. مطالب بضربتين جزائيتين تشعل الجدل في كلاسيكو النصر وخبير تحكيمي يحسمها

لم تتوقف المطالبات الأهلاوية، بل زادت حدتها؛ ففي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، وتحديداً في الوقت بدل الضائع، أرسل جالينو كرة عرضية من ضربة ركنية.

خلال ارتقاء متبادل بين لاعب خط وسط الأهلي فرانك كيسييه ونجم النصر ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ارتطمت الكرة بيد النجم السنغالي.

تسببت اللقطة في حالة غضب عارمة بين لاعبي الأهلي، حيث أظهرت لقطات المباراة اعتراضاً حاداً من كيسييه ومطالبات باحتساب ركلة جزاء، كما التقطت الكاميرات مدرب الأهلي ماتياس يايسله وهو يحتج بحدة أمام الحكم الرابع.

توقف الحكم "لامبرختس" عن اللعب منتظراً المراجعة من غرفة تقنية الفيديو (VAR)، وبعد لحظات من الترقب، جاء الرد بعدم وجود مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء، ليأمر باستئناف اللقاء.



