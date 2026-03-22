عين على الحكم | "هذه هي ركلات الجزاء التي تحتسب لمبابي وفينيسيوس".. صافرة قاضي برشلونة ورايو يثير الجدل!

في الدقيقة 20 من عمر اللقاء سقط الموهبة الشابة لامين يامال داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من المدافع باتي سيس الذي مد قدمه في طريق اللاعب أثناء محاولة المرور.

وبالرغم من وجود تصادم واضح بين اللاعبين إلا أن صافرة الحكم لم تنطلق مطالبة بمواصلة اللعب مما فجر بركانًًا من الغضب بين المشجعين.

وقارن متابعو برشلونة هذه اللقطة بركلات الجزاء التي تمنح لصالح ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور مشيرين إلى أن مثل هذه التداخلات تحتسب دائمًًا لصالح المنافس التقليدي بينما يتم تجاهلها عندما يكون المتضرر لاعبًًا من برشلونة.









وفي المقابل تساءل مشجعو الفريق الملكي عما إذا كان جمهور الفريق الكتالوني سيصف الواقعة بأنها ركلة جزاء صحيحة لو كان السقوط من نصيب أحد لاعبي فريقهم.







