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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | تجاهلت لقطة دانيلو بيريرا.. تقنية الفيديو ترتكب خطأً فادحًا ضد الاتحاد أمام الاتفاق!

الاتحاد
دانيلو بيريرا
الاتفاق ضد الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

شهدت قمة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء؛ لقطة مثيرة للغاية، بقيادة الحكم السعودي محمد الهويش.

الاتحاد يحل ضيفًا على الاتفاق حاليًا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    دانيلو بيريرا يسقط.. والاتحاد يطالب بـ"ركلة جزائية"

    وفي هذا السياق.. تواجد النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع عملاق جدة الاتحاد، داخل منطقة الـ18 لنادي الاتفاق؛ وذلك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بمباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأثناء محاولته الوصول إلى الكرة؛ سقط بيريرا على أرضية الملعب متألمًا، مع مطالبات اتحادية بالحصول على "ركلة جزاء".

  • الإعادات التلفزيونية تظهر وجود احتكاك ضد دانيلو بيريرا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك من الاسكتلندي جاك هيندري، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضد النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بمباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. حسب هذه الإعادات، لامست قدم هيندري المرتفعة ركبة بيريرا؛ إلا أن الحكم السعودي محمد الهويش رفض احتساب "ركلة جزاء" للاتحاد، رغم ذلك.

  • حكام "فار" ارتكبوا خطأً فادحًا ضد الاتحاد

    ومن ناحيته.. أبدى محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، رأيه في لقطة الاسكتلندي جاك هيندري، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضد النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بمباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ريشة كشف عن أن الاتحاد تعرض لـ"الظلم"؛ بعدما رفض الحكم السعودي محمد الهويش احتساب "ركلة جزاء" له، في لقطة هيندري مع بيريرا.

    وشدد ريشة على أن قدم هيندري لامست ساق بيريرا؛ وبالتالي ارتكب حكام تقنية الفيديو "فار" خطأً فادحًا، بعدم استدعاء الهويش لرؤية اللقطة.

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  • imago-sport-1083348852.jpgSOPA Images

    موقف الاتحاد في دوري روشن السعودي

    عملاق جدة الاتحاد، بقيادة مدربه الألماني الشاب يانز فيسينج، يمتلك 17 نقطة في رصيده بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق، في الجولة العاشرة.

    وجمع الاتحاد نقاطه الـ17 في الدوري؛ بتحقيقه 5 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمة وحيدة فقط لا غير.

    ويمتلك العميد الاتحادي مباراة مؤجلة في مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الحالي؛ كفيلة بأن تجعله يتقدم أكثر في جدول الترتيب، إذا ما فاز بها.

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الدرعية

الخلود

الخلود

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