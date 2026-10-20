عين على الحكم | تجاهلت لقطة دانيلو بيريرا.. تقنية الفيديو ترتكب خطأً فادحًا ضد الاتحاد أمام الاتفاق!

وفي هذا السياق.. تواجد النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع عملاق جدة الاتحاد، داخل منطقة الـ18 لنادي الاتفاق؛ وذلك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بمباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وأثناء محاولته الوصول إلى الكرة؛ سقط بيريرا على أرضية الملعب متألمًا، مع مطالبات اتحادية بالحصول على "ركلة جزاء".