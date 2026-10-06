ظهرت تقنية الفيديو في أواخر الشوط الأول من مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي، في نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، على إثر الشكوك حول أحقية الأبيض في ضربة جزاء.
عين على الحكم | نجا حسان تمبكتي من مقصلة الجماهير .. خلاف حول ضربة جزاء يشعل قمة منتخبي السعودية والإمارات بنهائي خليجي 27
ماذا حدث؟
في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، اقتحم برونو أوليفيرا منطقة جزاء المنتخب السعودي، في هجمة خطيرة، لكن قبل اكتمال المشهد، تدخل مدافع الأخضر بقدمه في محاولة لإيقافه.
الحكم المغربي جلال جيد أطلق على الفور صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب الإماراتي، وسط اعتراضات سعودية، لكنها قوبلت بثقة كبيرة من الأول في قراره.
وبينما تهيأ الحارس السعودي محمد العويس، واللاعب الإماراتي نيكولاس خيمينيز لتنفيذ ضربة الجزاء، استدعى حكام تقنية الفيديو حكم الساحة جلال جيد لمراجعة الحالة بنفسه.
جلال جيد يتراجع
بالرجوع لمشاهدة الواقعة عبر تقنية الفيديو، لم يستغرق جلال جيد الكثير من الوقت، حتى عاد للملعب مرة أخرى، معلنًا تراجعه عن احتساب ضربة جزاء للمنتخب الإماراتي.
تراجع المغربي عن قراره يعود لسحب حسان تمبكتي قدمه سريعًا من أمام أوليفيرا قبل أن يحتك به، إلا أن الإماراتي ادعى تعرضه للعرقلة وبالغ في السقوط.
نجاة حسان تمبكتي
تراجع جلال جيد عن احتساب ضربة جزاء للمنتخب الإماراتي أنقذ المدافع السعودي حسان تمبكتي من مقصلة جماهير الأخضر..
تمبكتي في الأساس تعرض على مدار اليومين الماضيين لهجوم جم من جماهير وإعلام، على إثر تنفيذه الأرعن لركلة ترجيحية خلال مواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 27، وإهداره الركلة، لكن القدر خدمه حينها كذلك، حيث انتهت المباراة بفوز الصقور (3-2) في الترجيحيات بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.
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