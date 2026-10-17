شهدت الدقيقة 43 من عمر اللقاء لقطة سينمائية عندما استقبل لو سيلسو كرة طائرة بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس جوان جارسيا، لتهتز المدرجات فرحًا بالتعادل، لكن الفرحة لم تدم طويلًا.

استدعى حكم الفيديو المساعد كارلوس ديل سيرو جراندي حكم الساحة ريكاردو دي بورجوس بنجوتشيا لمراجعة الشاشة، لوجود لمسة يد على المهاجم كوتشو هيرنانديز في بداية بناء الهجمة.

تسبب قرار إلغاء الهدف في ثورة غضب عارمة على مقاعد بدلاء ريال بيتيس، نال على إثرها المدرب التشيلي مانويل بيليجريني بطاقة صفراء للاعتراض، متمسكًا بأن اللعبة لا تستحق الإلغاء.



