عين على الحكم | القانون يحمي بينيرو أمام غضب بايرن ميونخ .. باريس سان جيرمان ينجو من "لمسة يد واضحة بلا ضربة جزاء"

في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من مواجهة الإياب بين باريس والبافاري، أشهر الحكم البرتغالي جواو بينيرو الكارت الأصفر في وجه مواطنه نونو مينديش؛ لاعب الفريق الفرنسي.

وبعدها بدقائق قليلة، لمس اللاعب نفسه الكرة بيده في وسط ملعبه، وهنا انفجر لاعبو بايرن وجهازهم الفني بقيادة فينسنت كومباني مطالبين بإشهار الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الأحمر في وجه مينديش.

لكن كونراد لايمر؛ لاعب بايرن ميونخ، كان قد لمس الكرة بيده قبل مينديش، وهو الخطأ الذي عاد الحكم لاحتسابه، ومن ثم لم يستدع خطأ الأخير إشهار الكارت الأصفر الثاني له.