في النصف ساعة الأولى من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان انفجر غضب الألمان مرتين ضد الحكم البرتغالي جواو بيدرو بينيرو، على إثر رفضه لطلبهم باحتساب طرد وضربة جزاء على الضيوف.
عين على الحكم | القانون يحمي بينيرو أمام غضب بايرن ميونخ .. باريس سان جيرمان ينجو من "لمسة يد واضحة بلا ضربة جزاء"
ما القصة؟
بايرن ميونخ يستضيف حاليًا باريس سان جيرمان، على استاد أليانز أرينا، ضمن إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الفريق الباريسي بخماسية مقابل أربعة أهداف، وقد عززت كتيبة لويس إنريكي من هذا التقدم بهدف سادس في أول ثلاث دقائق من مواجهة الإياب.
طلب طرد نونو مينديش
في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من مواجهة الإياب بين باريس والبافاري، أشهر الحكم البرتغالي جواو بينيرو الكارت الأصفر في وجه مواطنه نونو مينديش؛ لاعب الفريق الفرنسي.
وبعدها بدقائق قليلة، لمس اللاعب نفسه الكرة بيده في وسط ملعبه، وهنا انفجر لاعبو بايرن وجهازهم الفني بقيادة فينسنت كومباني مطالبين بإشهار الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الأحمر في وجه مينديش.
لكن كونراد لايمر؛ لاعب بايرن ميونخ، كان قد لمس الكرة بيده قبل مينديش، وهو الخطأ الذي عاد الحكم لاحتسابه، ومن ثم لم يستدع خطأ الأخير إشهار الكارت الأصفر الثاني له.
انفجار آخر بسبب ضربة جزاء غير محتسبة
الأمور تتطورت في الدقيقة 30، بسبب لمسة يد أخرى على لاعبي باريس سان جيرمان، لكن هذه المرة داخل منطقة الجزاء..
في تلك الدقيقة، قام فيتينيا؛ لاعب باريس، بتشتيت كرة من أمام جمال موسيالا؛ لاعب بايرن ميونخ، لتصطدم بيد زميله جواو نيفيش؛ الموجود داخل منطقة الجزاء، ليندفع بعدها لاعبو البافاري نحو الحكم مطالبين باحتساب ضربة جزاء لصالحهم.
لكن بينيرو أشار باستمرار اللعب، رافضًا حتى العودة لتقنية الفيديو، فماذا يقول القانون عن تلك الحالة؟
القانون يُنصف باريس وبينيرو
بحسب اللوائح والقوانين الدولية المعمول بها في موسم 2025-2026، فإن محاولة لاعب إرسال كرة طويلة ثم ارتطامها بيد أو ذراع زميله داخل منطقة جزاء فريقه، فلا تُحتسب مخالفة إلا إذا كانت لمسة اليد متعمدة.
تلك القاعدة تُفرق بين لمسة اليد المتعمدة والحركة الطبيعية، وفي حالة فينينيا وجواو نيفيش تحديدًا وبحسب قاعدة المدى القريب "غير المتوقع" فإن الحالة لا تتطلب احتساب ضربة جزاء لصالح بايرن ميونخ.
حتى لو كان ذراع نيفيش ممتد، فإن إرسال فيتينيا للكرة بسرعة وفي مسار غير متوقع، يجعل لمسة اليد نتيجة طبيعية للعب، خاصةً وأن الأول لو يكن لدي الوقت الكافي للتفاعل وإبعاد يده عن مسار الكرة.
وماذا بعد؟
الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، من المقرر أن يواجه آرسنال في النهائي، بعدما أطاح الجانرز بأتلتيكو مدريد من البطولة منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.