FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
أحمد فرهود

عين على الحكم | كوارث لا تليق بقمة بايرن ميونخ وريال مدريد.. "هدفان ظلم وطرد بسبب غياب التركيز"!

ماذا حدث في قمة البايرن والريال الأوروبية؟!..

شهدت قمة بايرن ميونخ الألماني ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، لقطتين مثيرتين للجدل؛ بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

بايرن ميونخ فاز (4-3) ضد ضيفه ريال مدريد، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. تأهل البافاري إلى دور نصف النهائي؛ مُستفيدًا من فوزه على الميرينجي "ذهابًا" أيضًا، بهدفين مقابل واحد.

    إثارة تحكيمية في قمة بايرن ميونخ وريال مدريد

    وفي هذا السياق.. أُثير جدل تحكيمي كبير، في قمة بايرن ميونخ الألماني ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ بسبب لقطتين هما:

    * اللقطة الأولى: هدف ريال مدريد "الثالث"؛ الذي سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 42.

    * اللقطة الثانية: طرد الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد؛ وذلك بـ"الإنذار الثاني"، في الدقيقة 86.

    واللقطتان لهما تأثيرًا كبيرًا على نتيجة المباراة النهائية، حيث جاء هدف مبابي أثناء التعادل الإيجابي (2-2)؛ بينما قلب طرد كامافينجا مجريات المباراة لمصلحة بايرن ميونخ، الذي حول تأخُره من (2-3) إلى الفوز برباعية.

    • إعلان
    تفاصيل اللقطتين التحكيميتين المثيرتين للجدل!

    وبالتركيز على اللقطة الأولى.. سنجد أن النجم الكرواتي جوسيب ستانيتشيتش، ظهير أيمن بايرن ميونخ، سقط على أرضية الملعب مُتألمًا؛ بعد تدخل عنيف عليه من الألماني أنطونيو روديجر، مدافع نادي ريال مدريد.

    وبعد هذا التدخل، قطع الريال الكرة؛ ليبدأ هجمة وصلت إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أسكنها داخل الشباك البافارية.

    أما اللقطة الثانية.. تمثّلت في "طرد" النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا بـ"الإنذار الثاني"؛ وذلك بحجة تعطيله اللعب، في الدقائق الأخيرة.

    واحتسب الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش خطأً ضد كامافينجا؛ إلا أن الأخير أمسك بالكرة، وركض بها خطوتين للخلف.

    هُنا.. اعتبر الحكم أن النجم الفرنسي، يحاول تعطيل اللعب؛ فأشهر له الكارت الأصفر "الثاني"، ومن ثم "الطرد".

  • هدف "ظالم".. وطرد بسبب غياب التركيز

    ومن ناحيته.. كشف حساب "Archivo VAR" عن رأيه، بخصوص اللقطتين الجدليتين في قمة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ وذلك على النحو التالي:

    * هدف كيليان مبابي:

    أكد أن هُناك خطأ لمصلحة بايرن ميونخ بالفعل؛ قبل أن تصل الكرة إلى النجم الفرنسي الذي أسكنها داخل الشباك، ليعلن تقدم فريقه ريال مدريد (3-2) وقتها.

    إلا أن الحساب أوضح أن الحكم تأخر في احتساب الخطأ، لتبدأ لعبة جديدة جاء منها الهدف؛ وبالتالي.. أصبح مستحيل على غرفة تقنية الفيديو "فار"، التدخل.

    * طرد إدواردو كامافينجا:

    اعتبر الحساب أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، تسرع في "طرد" النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد؛ وذلك في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بداعي تعطيل اللعب.

    وأشار الحساب إلى أن كامافينجا أمسك بالكرة ثوانٍ معدودة؛ إلا أن الحكم لم يركز أن النجم الفرنسي لديّه إنذارًا بالفعل، وعندما أشهر "الثاني" ضده لم يكن بإمكانه العودة في قراره.

  • خطأ وهمي وراء هدف ريال مدريد "الثاني"

    أخيرًا.. تطرق حساب "Archivo VAR" إلى لقطة في قمة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، لم ينتبه إليها الكثيرون؛ وذلك ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذه اللقطة هي الخطأ؛ الذي سجل منه ريال مدريد هدفه الثاني ضد بايرن ميونخ، في الدقيقة 29.

    وشدد الحساب على أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، احتسب خطأً وهميًا لمصلحة المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، على حدود منطقة الـ18 البافارية؛ أسفر عن الهدف الذي سجله زميله التركي أردا جولر، من "كرة ثابتة".

