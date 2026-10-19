عين على الحكم | رفض الرجوع لتقنية الفيديو وأغضب إنزاجي .. واقعة جدلية بطلها سامرفيل في مواجهة الهلال والحزم

الزعيم يستضيف الحزم حاليًا، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.

وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، سقط جناح الزعيم الهولندي كريسينسيو سامرفيل أرضًا، بعد احتكاك مع قائد الحزم عبدالرحمن الدخيل، مطالبًا باحتساب ضربة جزاء لصالحه.

الواقعة تفصيلًا بدأت بعدما أرسل المهاجم أولي واتكينز كرة بالكعب لسامرفيل داخل منطقة الجزاء، وبينما كان يركض الأخير، اصطدم بالدخيل الذي كان يحاول الوصول للكرة قبل أن تمر من أمام قدمه، فيما سقط الجناح الهولندي بعد الاصطدام بساقه.

الحكم الروسي أشار على الفور باستمرار اللعب، بينما بقى سامرفيل أرضًا يتألم، وعلى طرف الملعب إنزاجي معترضًا.















