عين على الحكم | نجم النصر ينجو من الطرد وكريستيانو رونالدو ينقذ رامي ربيعة.. 3 حالات جدلية في قمة العين الآسيوية!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أظهرت الإعادات وجود دفع بسيط من النجم المصري رامي ربيعة، مدافع نادي العين الإماراتي، ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ إلا أنه أفقده توازنه في النهاية، ومنع هدفًا محققًا للعالمي.

هُنا.. أصبحنا أمام مشهدين في لقطة رونالدو وربيعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: هل كان ربيعة آخر مدافع للعين في هذه اللقطة؟.

* ثانيًا: هل كان مدافع العين الآخر يحي بن خالق يستطيع التغطية على ربيعة؟.

لكن يبدو في المشهد الأولي، أن ربيعة كان آخر مدافع فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وهو ما كان يستوجب "طرده مباشرة"، لولا رفع الحكم المساعد راية التسلل.

أي أن حالة "التسلل" ضد رونالدو، والتي لم ينتبه لها الحكم الأوزباكي إيلغيز تانتاشيف في البداية؛ أنقذت ربيعة من طرد مبكر جدًا في الدقيقة الثانية، من عمر القمة الآسيوية الكبيرة.