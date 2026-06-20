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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | دراما وتمزيق قميص!.. حقيقة "الخطأ الفادح" الذي منح المغرب الفوز على اسكتلندا

كأس العالم
المغرب
إسكتلندا
جون ماكجين
نيل العيناوي

ماذا حدث في مباراة المغرب واسكتلندا؟!..

شهدت مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الاسكتلندي، احتجاجات عنيفة للغاية؛ وذلك بسبب لقطة جدلية، داخل منطقة الـ18 لأسود الأطلس.

منتخب المغرب انتصر (1-0) ضد نظيره الاسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مطالبات اسكتلندية بالحصول على "ركلة جزائية"

    وفي هذا السياق.. احتج النجم الاسكتلندي جون ماكجين بشدة، على الحكم الأوزباكي إلجيز تانتاشيف؛ وذلك بعد سقوطه داخل منطقة الـ18 للمنتخب المغربي، عقب لعبة مشتركة مع نائل العيناوي.

    وطالب ماكجين بالحصول على "ركلة جزائية"؛ بحجة تعرضه للإعاقة من العيناوي، الذي لم يلمس الكرة.

    إلا أن تانتاشيف رفض احتساب أي قرار؛ وسط تأييد من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، على عدم ارتكاب العيناوي أي خطأ.

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  • حقيقة تعرض اسكتلندا بـ"الظلم" ضد منتخب المغرب

    ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR"، المختص بالحالات التحكيمية الجدلية، رأيه في لقطة النجم الاسكتلندي جون ماكجين مع متوسط الميدان المغربي نائل العيناوي؛ وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    الحساب الشهير بمنصة "إكس"، أكد أن ماكجين لا يستحق الحصول على "ركلة جزائية"؛ قائلًا: "بينما كان اللاعب منشغلًا بالدراما، لم يكن هناك سوى احتكاك بسيط عليه".

    وأشار الحساب إلى أن ماكجين سقط على الفور، بمجرد التلامس مع العيناوي؛ من أجل الحصول على "ركلة جزائية"، غير مستحقة.

    وهذا ما يؤكد أحقية المنتخب المغربي في الفوز؛ وعدم صحة المزاعم الاسكتلندية، بتعرضهم للظلم وسرقة النتيجة منهم.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    تمزق قميص نجم المغرب تحت أنظار الحكم

    المثير في الأمر أن نائل العيناوي، كان بطل لقطة طريفة أخرى؛ وذلك في مباراة منتخب بلاده المغرب ضد اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

    قميص العيناوي تمزق بالكامل؛ وذلك خلال التحام مع أحد لاعبي اسكتلندا، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

    الواقعة حدثت داخل منطقة الـ18 الاسكتلندية، تحت أنظار الحكم الأوزباكي إلجيز تانتاشيف؛ الذي طالب العيناوي بالخروج من الملعب، واستبدال قميصه.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مباريات منتخب المغرب في "المجموعة الثالثة"

    منتخب المغرب الأول لكرة القدم يتواجد في "المجموعة الثالثة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتضم "المجموعة الثالثة" المونديالية؛ كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي، بالإضافة إلى منتخب المغرب بالطبع.

    وبدأ المغرب مبارياته بالتعادل (1-1) مع البرازيل، في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الفوز على اسكتلندا (1-0) في الأسبوع الثاني؛ على أن يختتم مواجهاته ضد هايتي، يوم 25 يونيو الجاري.

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