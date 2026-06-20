عين على الحكم | دراما وتمزيق قميص!.. حقيقة "الخطأ الفادح" الذي منح المغرب الفوز على اسكتلندا

ومن ناحيته.. أبدى حساب "Archivo VAR"، المختص بالحالات التحكيمية الجدلية، رأيه في لقطة النجم الاسكتلندي جون ماكجين مع متوسط الميدان المغربي نائل العيناوي؛ وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
الحساب الشهير بمنصة "إكس"، أكد أن ماكجين لا يستحق الحصول على "ركلة جزائية"؛ قائلًا: "بينما كان اللاعب منشغلًا بالدراما، لم يكن هناك سوى احتكاك بسيط عليه".
وأشار الحساب إلى أن ماكجين سقط على الفور، بمجرد التلامس مع العيناوي؛ من أجل الحصول على "ركلة جزائية"، غير مستحقة.
وهذا ما يؤكد أحقية المنتخب المغربي في الفوز؛ وعدم صحة المزاعم الاسكتلندية، بتعرضهم للظلم وسرقة النتيجة منهم.