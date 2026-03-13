أحمد فرهود

عين على الحكم | القادسية وقع ضحية!.. لقطات مثيرة للجدل في قمة روشن وخطأ فادح خدم الأهلي

ماذا حدث في قمة الأهلي والقادسية؟!..

شهدت قمة ناديي القادسية والأهلي، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من اللقطات التحكيمية الجدلية؛ وذلك بقيادة الحكم البيروفي كيفن أورتيجا.

الأهلي يحل ضيفًا على القادسية، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • لقطة مثيرة للجدل بطلها علي مجرشي

    وفي هذا السياق.. كان الشوط الأول من قمة ناديي القادسية والأهلي، شاهدًا على لقطة مثيرة للجدل.

    هذه اللقطة؛ تجلت في التدخل العنيف من ظهير الأهلي علي مجرشي، على قدم نجم القادسية بونسو باه.

    الحكم البيروفي كيفن أورتيجا لم يشهر أي كارت ضد مجرشي؛ رغم قوة تدخله على قدم باه، في الشوط الأول.

  • الحكم تجاهل طرد علي مجرشي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. كشف محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، عن رأيه في لقطة ظهير النادي الأهلي علي مجرشي، مع نجم القادسية بونسو باه.

    ريشة أكد أن مجرشي كان يستحق الحصول على "كارت أحمر"؛ بسبب تدخله العنيف على باه، وهو ما تجاهله الحكم البيروفي كيفن أورتيجا.

    وقال ريشة: "كان يجب على الحكم، طرد مجرشي في الشوط الأول؛ بعد تدخل عنيف على قدم باه.. هذا التدخل يُعد إذاءً للمنافس".

  • الأهلي لم يتعرض لـ"الظلم" ضد القادسية!

    وعلى جانب آخر.. أعلن محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، صحة قرارات الحكم البيروفي كيفن أورتيجا، في لقطتين مثيرتين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: لقطة تدخل مدافع القادسية جهاد ذكري؛ ضد جناح الأهلي ويندرسون جالينو.

    * ثانيًا: لقطة تدخل نجم القادسية بونسو باه؛ ضد ظهير الأهلي علي مجرشي.

    وعن ذلك يقول ريشة: "حالة تدخل ذكري على جالينو لا تستدعي الطرد.. القوة المستخدمة من مدافع القادسية محدودة ولا تهدف للإيذاء، وقرار الإنذار فقط صحيح".

    وبخصوص لقطة باه.. أكد ريشه أنها لا تستحق "ركلة جزاء" لمصلحة الأهلي، كما قرر الحكم بالفعل؛ حيث قام نجم القادسية بإبعاد الكرة قبل أن تصطدم قدمه برأس مجرشي، الذي وصل متأخرًا.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

