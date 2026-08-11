عين على الحكم | فاتورة غياب تقنية الفيديو .. هدف غير محتسب للجزيرة أمام الاتحاد يتطور لاشتباكات بين الفريقين

الجزيرة – صاحب الأرض – سيطر على مجريات مواجهة الاتحاد، لكنه كان استحواذًا سلبيًا دون ترجمته إلى أهداف.

في المقابل، نجح الاتحاد في إحراز ثلاثية من ثلاث هجمات مرتدة، بأقدام الهولندي ستيفن بيرجفاين "هدفين"، والجزائري حسام عوار، في الدقائق 12، 38 و54 من عمر المباراة.

ولم تشهد تلك الساعة أي جدل تحكيمي يذكر بقيادة العماني قاسم الحاتمي، حتى أتت الدقيقة 62 لتنقلب الأحداث..



