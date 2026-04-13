Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
عين على الحكم | الإثارة تنتقل من الفيحاء للنخبة الآسيوية.. تقنية الفيديو تمنح الأهلي "ركلة جزائية" ضد الدحيل ولكن!

اسم الأهلي أصبح مُلازمًا للجدل التحكيمي..

شهدت قمة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدحيل القطري، مساء اليوم الإثنين، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ وذلك بقيادة الحكم الصيني ما نينج.

الأهلي يستضيف الدحيل، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

  • "ركلة جزائية" للأهلي ضد الدحيل

    وفي هذا السياق.. احتسب الحكم الصيني ما نينج، "ركلة جزاء" لعملاق جدة الأهلي ضد نادي الدحيل القطري؛ وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول الإضافي، بقمة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    "الركلة الجزائية" تم احتسابها بعد عودة ما نينج، إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"؛ حيث أخذ يراجع اللقطة لوقتٍ طويل، قبل اتخاذ قراره.


  • سبب احتساب "الركلة الجزائية" للأهلي

    الحكم الصيني ما نينج الذي أدار قمة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدحيل القطري؛ اعتبر أن مدافع الأخير توتا، تدخل بـ"تهور" على متوسط ميدان الراقي زياد الجهني.

    وحاول الجهني أن يسدد الكرة برأسه، داخل منطقة الـ18 لنادي الدحيل؛ وهو ما نجح فيه بالفعل، قبل أن يحدث التحام بينه وتوتا.

    وقام الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتسديد "الركلة الجزائية"؛ ولكنه فشل في تحويلها إلى هدف، بعد أن تألق حارس الدحيل صالح زكريا في التصدي لها.


  Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro League

    لقطة الدحيل أعقبت أحداث مباراة الفيحاء المثيرة

    المثير في الأمر أن اللقطة التحكيمية - سالفة الذكر -، التي حدثت في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدحيل؛ تأتي بعد الأحداث الجدلية التي وقعت في مباراة الراقي الأخيرة، ضد الفيحاء.

    الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام نادي الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأجمع خبراء التحكيم أن الأهلي، لم تحتسب له 3 ركلات جزاء "صحيحة" ضد الفيحاء؛ كما قام نجوم الراقي باتهام الحكم الرابع للمباراة عبدالرحمن السلطان، بأنه قال لهم"ركزوا على آسيا بدلًا من الدوري".

    بمعنى.. نجوم الأهلي زعموا أنه كان هناك توجه لعرقلة الراقي؛ من أجل مساعدة نادي النصر "المتصدر"، على التتويج بلقب الدوري.

  Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League Elite

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

