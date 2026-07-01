عين على الحكم | السنغال تدفع الثمن غاليًا ضد بلجيكا.. "خطأ فادح" يتسبب في توديع زملاء ساديو ماني لكأس العالم

وفي هذا السياق.. سقط النجم البلجيكي يوري تيليمانس، داخل منطقة الـ18 السنغالية؛ وذلك في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني بمباراة دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

سقوط تيليمانس على أرضية الملعب؛ جاء بعد لعبة مشتركة مع لامين كمارا، متوسط ميدان منتحب السنغال الأول لكرة القدم.

وفي البداية.. أمر الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، باستكمال اللعب بشكلٍ طبيعي؛ قبل أن يأتيه نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، لمشاهدة اللقطة بنفسه.