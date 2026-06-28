عين على الحكم | "لا يوجد مبرر لسرقة كهذه" .. خطأ قاتل في مواجهة البرتغال وكولومبيا يُنقذ رقبة رفاق كريستيانو رونالدو

المنتخب البرتغالي التقى بنظيره الكولومبي أمس السبت، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

اللقاء حسمه التعادل السلبي دون أهداف، إذ قدم رفاق النجم كريستيانو رونالدو واحدة من أسوأ مبارياتهم إلا أن خطأ تحكيمي أنقذهم من الهزيمة ومنحهم نقطة التعادل.

أدار اللقاء الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، وعاونه لاكريندس جورج وليندساي جيمس، مع وجود فيكتور سعيد مارتينيز كحكم رابع.

أما في تقنية الفيديو فالطاقم التي أحدث المشكلة في اللقاء يديره بريسارد جيروم، ويعاونه الثنائي ماستر أنجلوهيرنان ومحمود عاشور.



