رغم كم التكنولوجيا التي اقتحمت عالم التحكيم في كرة القدم إلا أن الأخطاء لا تزال تفسد المشهد في كأس العالم 2026، وما مواجهة البرتغال وكولومبيا إلا امتداد لذلك!
عين على الحكم | "لا يوجد مبرر لسرقة كهذه" .. خطأ قاتل في مواجهة البرتغال وكولومبيا يُنقذ رقبة رفاق كريستيانو رونالدو
ما القصة؟
المنتخب البرتغالي التقى بنظيره الكولومبي أمس السبت، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
اللقاء حسمه التعادل السلبي دون أهداف، إذ قدم رفاق النجم كريستيانو رونالدو واحدة من أسوأ مبارياتهم إلا أن خطأ تحكيمي أنقذهم من الهزيمة ومنحهم نقطة التعادل.
أدار اللقاء الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، وعاونه لاكريندس جورج وليندساي جيمس، مع وجود فيكتور سعيد مارتينيز كحكم رابع.
أما في تقنية الفيديو فالطاقم التي أحدث المشكلة في اللقاء يديره بريسارد جيروم، ويعاونه الثنائي ماستر أنجلوهيرنان ومحمود عاشور.
إلغاء هدف كولومبيا
الأفضلية الكولومبية في المباراة تُرجمت بهدف في الدقيقة 1+90 بفضل دافينسون سانشيز الذي حول عرضية زميله من خوانفر كوينتيرو الجهة اليسرى لحدود منطقة الجزاء إلى رأسية في الشباك البرتغالية.
لكنه فوجئ الكولومبيون بحكم الراية يشير إلى وجود حالة تسلل مع إلغاء الهدف، ومع استشارة تقنية الفيديو، تقرر إلغاء الهدف بالفعل وتثبيت نتيجة التعادل السلبي 0-0.
بحسب اللقطة التي ظهرت عبر الشاشات فإن الهدف أُلغي لتقدم دافينسون سانشيز بأطراف أصابعه عن لاعب البرتغال، ما يعني عدم قانونية الهدف، لكن وفقًا لحساب "Archivo VAR" فإن الهدف كان صحيحًا..
خطأ جديد في احتساب التسلل
حساب "Archivo VAR" المختص في تحليل اللقطات التحكيمية الجدلية في المباريات، أوضح أن طاقم تحكيم تقنية الفيديو اختار اللقطة الخطأ لتحديد وجود تسلل من عدمه، إذ بدأ التحليل بعد خروج الكرة من قدم اللاعب الكولومبي خوانفر كوينتيرو؛ صانع الهدف.
وكتب الحساب عبر منصة "إكس": "تكنولوجيا التسلل شبه الآلي تثير الجدل مجددًا بسبب لقطة الفيديو! لقد اختارت غرفة الفيديو مرة أخرى لقطة غادرت فيها الكرة بالفعل قدم اللاعب الممرر. اللقطة التي تم تحديدها ليست صالحة ليتم تحليلها بواسطة تقنية التسلل شبه الآلي".
الغريب أنه هذه ليست المرة الأولى في كأس العالم 2026 التي يختار بها طواقم تقنية الفيديو لقطة خطأ لتحليل التسللات، ليتواصل الجدل بشأن مستوى التحكيم في الحدث العالمي مهما اختلف أسماء الحكام.
خاميس رودريجيز يهاجم التحكيم
عقب المباراة، هاجم قائد كولومبيا خاميس رودريجيز طاقم تحكيم المباراة، مؤكدًا أن خطأ كهذا قد كسر قلوب أمة بأكملها، مستغربًا إلغاء هدف لمجرد تقدم بأطراف أصابع القدم.
وقال رودريجيز في تصريحاته: " أنت تخبرني أن لحظة كاملة في كأس العالم قد سُلبت منا بسبب قدم صغيرة؟ هذا أمر لا يصدق. لقد نظر الحكم وحكام الفيديو إلى تلك الصورة وقرروا أن كولومبيا لا تستحق ذلك الهدف. كيف يمكن لكرة القدم أن تقبل بشيء كهذا؟!".
وأضاف: "لقد احتفلنا مع جماهيرنا لأننا كنا نؤمن بأننا فزنا بنزاهة. ثم يظهر خط على الشاشة، يعرض أصغر هامش ممكن، وفجأة يختفي كل شيء. ليس هذا هو روح كرة القدم. إذا كان حكام الفيديو بحاجة للبحث عن ملليمترات فقط ليجدوا سببًا لإلغاء هدف، فإن هناك خطأً جسيمًا يحدث. كان من المفترض أن تساعد التكنولوجيا اللعبة، لا أن تعاقب كرة القدم الهجومية بسبب أصغر تفصيل يمكن تخيله".
خاميس واصل: "الحكم وتقنية الفيديو يلغوا هدفًا فحسب، بل حطموا قلوب ملايين الكولومبيين حول العالم. كل لاعب شعر بتلك العاطفة، وكل مشجع احتفل، وفي غضون ثوانٍ عُصف بكل شيء بعيدًا. لا يهمني كم عدد الصور التي سيعرضونها بعد المباراة. لا توجد صورة يمكنها تبرير سرقة لحظة كانت تعني كل شيء لأمة بأكملها. كولومبيا كانت تستحق ذلك الهدف، وجماهيرنا كانت تستحق ذلك الاحتفال".
وماذا بعد؟
على كلٍ، التعادل كان كافيًا لمنتخب كولومبيا للحفاظ على صدارة المجموعة الـ11 برصيد سبع نقاط، يليه نظيره البرتغالي بخمس نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية بأربع نقاط وأخيرًا أوزبكستان دون أي نقطة.
وبتلك النتائج، يلتقي رفاق رونالدو بالمنتخب الكرواتي في دور الـ32، فيما يواجه المنتخب الكولومبي نظيره الغاني بالدور نفسه.