عين على الحكم | إحداهما شبيهة بلعبة الأهلي الجدلية ولكن!.. خيل مانزانو يحتسب "ركلتي جزاء" للهلال ضد الفيصلي

المثير في الأمر أن "ركلة جزاء" عملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيصلي؛ أثارت غضب عددًا من جمهور الفريق الجدّاوي الكبير الأهلي، والذي فاز (1-0) على الدرعية أمس الخميس.

ولم تحتسب "ركلة جزاء" للأهلي ضد الدرعية، بنفس الطريقة تقريبًا؛ وهي عرضية من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، اصطدمت بيد لاعب الخصم.

إلا أن محمد كمال ريشة، المستشار التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، شرح الفارق بين لقطة الأهلي بالأمس؛ وتلك التي تم احتسابها "ركلة جزائية" لمصلحة الهلال ضد الفيصلي، وسجل منها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الافتتاح (1-0) وقتها.

ريشة قال: "ذراع لاعب الفيصلي محمد الشنقيطي، كانت خارج نطاق الجسم وكبرته، واعترضت مسار الكرة؛ لذا فإن (ركلة جزاء) الهلال، صحيحة 100%".

بينما ريشة أكد أنه في لعبة الأهلي؛ كانت يد لاعب الدرعية في الداخل وبنطاق جسده، لذلك لم تستحق "ركلة جزائية".