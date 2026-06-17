عين على الحكم | ثلاثة أخطاء كارثية في مواجهة الأرجنتين والجزائر .. التغاضي عن طرد مباشر لليونيل ميسي وإلغاء هدفين صحيحين

المشكلة تكررت في الهدف الجزائري الملغي في الربع ساعة الأولى من المباراة، بعدما مرر إبراهيم مازة تمريرة بينية رائعة، وضعت فارس الشايبي على انفراد بالمرمى، ليسكن الكرة الشباك بنجاح.

لكن بعد مراجعة الحالة من حكام تقنية الفيديو، أشار الحكم مارشينياك إلى إلغاء الهدف، بداعي تسلل الشايبي.

تلك الحالة حللها حساب " Archivo VAR" المختص في اللقطات التحكيمية الجدلية، مؤكدًا أن تقنية التسلل شبه الآلي لم تعمل بشكل صحيح بها.

وأوضح الحساب أن حكام تقنية الفيديو اختاروا لقطة يظهر بها أن قدم مازة لم تلمس الكرة بعد، وبالتالي كافة الخطوط التي رُسمت لحساب تسلل الشايبي لم تكن سليمة.

وتعجب الحساب نفسه من اختيار لقطة غير دقيقة رغم أن الكرة مزودة بشريحة ذكية، من المفترض أن تحدد لحظة لمس الكرة بشكل تلقائي ودقيق.







