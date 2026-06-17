45 دقيقة أولى كانت كافية لإشعال جدل تحكيمي كبير في مواجهة المنتخب الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني، بقيادة البولندي سيمون مارتشينياك.
عين على الحكم | ثلاثة أخطاء كارثية في مواجهة الأرجنتين والجزائر .. التغاضي عن طرد مباشر لليونيل ميسي وإلغاء هدفين صحيحين
الثنائي يفتتح مشوار المونديال
يلتقي المنتخب الجزائري فجر اليوم الأربعاء، بنظيره الأرجنتيني، على ملعب أروهيد كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.
وتضم المجموعة نفسها، منتخبي النمسا والأردن، المقرر أن يتواجها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
إلغاء هدف صحيح للأرجنتين
في الدقائق الأولى من المباراة، ألغى الحكم البولندي هدفًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بداعي التسلل، لكن بحسب حساب "Archivo VAR" فإن الهدف صحيح.
الحساب المختص بتحليل اللقطات التحكيمية أوضح أن حكام تقنية الفيديو أخطأوا خطأً جسيمًا في رسم الخطوط، موضحًا لأن ميسي كان واقفًا على خط واحد تمامًا مع المدافع الجزائري، ما كان يتوجب احتساب الهدف لصالحه.
ظلم الجزائر في إلغاء هدف الشايبي
المشكلة تكررت في الهدف الجزائري الملغي في الربع ساعة الأولى من المباراة، بعدما مرر إبراهيم مازة تمريرة بينية رائعة، وضعت فارس الشايبي على انفراد بالمرمى، ليسكن الكرة الشباك بنجاح.
لكن بعد مراجعة الحالة من حكام تقنية الفيديو، أشار الحكم مارشينياك إلى إلغاء الهدف، بداعي تسلل الشايبي.
تلك الحالة حللها حساب " Archivo VAR" المختص في اللقطات التحكيمية الجدلية، مؤكدًا أن تقنية التسلل شبه الآلي لم تعمل بشكل صحيح بها.
وأوضح الحساب أن حكام تقنية الفيديو اختاروا لقطة يظهر بها أن قدم مازة لم تلمس الكرة بعد، وبالتالي كافة الخطوط التي رُسمت لحساب تسلل الشايبي لم تكن سليمة.
وتعجب الحساب نفسه من اختيار لقطة غير دقيقة رغم أن الكرة مزودة بشريحة ذكية، من المفترض أن تحدد لحظة لمس الكرة بشكل تلقائي ودقيق.
التغاضي عن طرد ميسي
الفضيحة التحكيمية الأخرى في مواجهة الجزائر والأرجنتين بطلها ليونيل ميسي، الذي تغاضى الحكم عن طرده بحسب ما يدعي حساب " ArchivoVAR" أيضًا..
في الربع ساعة الأخيرة من شوط المباراة الأول، تداخل ميسي على قدم المدافع الجزائري عيسى ماندي، ما دفع الحكم البولندي مارشينياك لاحتساب خطأ لصالح الأخير.
لكن بحسب " ArchivoVAR" فإن ميسي استخدم قوة مفرطة في التداخل مع ماندي، بـ"غرس" أسفل حذائه "المسامير" في سمانة المدافع من الخلف، ما تسبب في التوائها.
ويرى الحساب أنه كان يتوجب على الحكم إشهار كارت أحمر مباشر في وجه القائد الأرجنتيني، مضيفًا: "بجبن مطلق تجاهل الحكم الطرد وقرر عدم التدخل".