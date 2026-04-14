من بداية مواجهة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ولاعبو الأول يسقطون مطالبين باحتساب ضربات جزائية لصالحهم، وسط تجاهل كبير من الحكم الأوزباكي تانتاشيف إلجيز، لكن أي منهم لم تنجح في خطف الأنظار، مثلما فعل كارت أصفر للاعب الضيوف.
عين على الحكم | إصابة نجم الاتحاد وغضب كونسيساو .. سبب جدل حصول لاعب الوحدة على "إنذارين" مع عدم طرده
إصابة لاعب الاتحاد وغضب كونسيساو
الاتحاد يلتقي بالوحدة حاليًا، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن دور الـ16 من البطولة الآسيوية للأندية.
الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، التي ستقودهما لركلات الحظ الترجيحية، إذا استمرت نتيجة التعادل.
وشهد الشوط الإضافي الأول تدخل قوي من لاعب الوحدة البرازيلي جادسوم على قدم نظيره السعودي عبدالرحمن العبود، سقط به الأخير متألمًا بشدة.
الجهاز الطبي للاتحاد تدخل على الفور لعلاج العبود، حتى نجح في إعادته إلى الملعب، وإن كانت آثار التدخل القوي ظاهرة على سيره وركضه داخل المستطيل الأخضر.
أما في أثناء علاجه، احتج البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للعميد، بقوة على حكم المباراة الأوزباكي، مطالبًا إياه بإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه جادسوم، وسط رفض قاطع من تانتاشيف إلجيز وحكام تقنية الفيديو كذلك.
فيما كان القرار الأخير، بعدم معاقبة جادسوم بأي كارت، فيما كان الإنذار من نصيب كونسيساو على إثر طريقة اعتراضه.
جدل الإنذار الثاني لجادسوم دون طرده
لاعب الوحدة جادسوم كان صاحب واقعة جدلية أخرى في الدقيقة 110 من عمر المباراة..
في تلك الدقيقة، قرر دراكو ميلانيتش؛ المدير الفني للوحدة، إخراج جادسوم من الملعب، ونزول جاستون ألفاريز سواريز بدلًا منه.
خروج جادسوم ببطء من أرض الملعب، بهدف إهدار الوقت، دفع الحكم الأوزباكي لإشهار الكارت الأصفر في وجهه .. هنا طالبه كونسيساو والجهاز الفني للاتحاد بالكامل بإشهار الكارت الأحمر في وجهه.
تلك المطالب أتت بعد ظنهم أن جادسوم كان قد تحصل على كارت أصفر من قبل بعد تدخله على العبود، بخلاف لحظة الاستبدال.
لكن بعد نقاش بين الحكم الأوزباكي ومراقب المباراة، هدأ الجهاز الفني للاتحاد بعد تأكده من سلامة موقف جادسوم وعدم حصوله سوى على إنذار واحد فقط.
الجزائية الأكثر جدلًا
كما قلنا سلفًا، فلاعبو الاتحاد طوال المباراة يطالبون بضربات جزائية وسط تجاهل من الحكم وتقنية الفيديو، كون جميعها احتكاكات طبيعية دون وجود شيء غير قانوني، حتى اشتعلت الأجواء في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الإضافي الثاني..
في تلك الأثناء، تدخل لاعب الوحدة على قدم عبدالرحمن العبود من الخلف، ما استدعى الحكم الأوزباكي للرجوع لتقنية الفيديو، لمراجعة الحالة.
وبعد دقائق من التشاور، احتسب الحكم ضربة جزاء للعميد، أحرز منها البرازيلي فابينيو هدف تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.