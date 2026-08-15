عين على الحكم | أمام أنظار صلاح .. حرمان طرابزون من ركلة جزاء وشجار يوجه تحذيرًا للنجم المصري!

يبدو أن تواجد الدولي المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، مع انطلاق صافرة البداية، لن يمنع مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا، من أن تشهد أحداثًا جدلية تخطف الأنظار، من دقائقها الأولى.

المدرب فاتح تيكي، قرر إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، مع بداية مباراة الجولة الأولى من مسابقة دوري السوبر التركي، بموسم 2026-2027.

وأمام أنظار النجم المصري، شهدت الدقائق الأولى، عدة أحداث جدلية، وقرارًا يستحق التوقف من قِبل الحكم جوركان هاسوفا.