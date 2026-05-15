Goal.com
مباشرالتذاكر
Vanlentine Vada Damac Fayhasocial gfx
محمود خالد

عين على الحكم | بطل أزمة الأهلي .. ضمك يخسر نجمه أمام النصر بإنذار "مُثير للجدل" في مباراة الفيحاء!

ضمك
الفيحاء
دوري روشن السعودي
النصر
فالنتين فادا

نجم ضمك خارج "جولة الحسم"..

مرة أخرى، يعاود الحكم محمد السماعيل، إثارة الجدل، بقراراته التحكيمية، خلال إدارة مباراة ضمك والفيحاء، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

العيون تراقب ما يحدث في لقاء ضمك والفيحاء، خاصة وأن الطرف الأول، سيخوض مباراة الحسم، التي يبحث فيها النصر عن حسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري، في ظل استمرار السباق مع الهلال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد استقر على تعيين طاقم محلي لمباراة ضمك والفيحاء، بقيادة محمد السماعيل، ويعاونه مؤيد المسجن وعلي العلي، و"الحكم الرابع" سلطان الحربي، فيما يدير محمد الهويش تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه فيصل القحطاني.

  • إنذار يحرم ضمك من نجمه

    وقرر محمد السماعيل، توجيه بطاقة صفراء لفالنتين فادا، نجم ضمك، المتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر إبريل، في دوري روشن، والتي حرمته رسميًا، من مباراة النصر، في الجولة الأخيرة.

    وجاءت لقطة إنذار فادا، في الدقيقة 68، بسبب التحام بينه وبين عمار الخيبري، لاعب الفيحاء، على الكرة، قبل سقوط الأخير.

    لقطة المباراة لم تظهر تدخلًا صريحًا من فادا، تسبب في إسقاط الخيبري، فوق أرض الميدان، رغم وجود شبهة إمساك بقميص لاعب الفيحاء، خلال التنافس على الكرة، إلا أن الحكم قرر توجيه البطاقة الصفراء للاعب الأرجنتيني.

    هذا الإنذار كان كفيلًا بغياب فالنتين فادا، عن لقاء النصر وضمك، الخميس المُقبل، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، من مسابقة دوري روشن، بسبب الإيقاف، نظرًا لتراكم الإنذارات.

    • إعلان

  • ماذا يقول خبراء التحكيم؟

    وأكد المحلل التحكيمي، سعد الكثيري، عبر صحيفة "الجزيرة"، أن قرار إنذار فالنتين فادا، كان خاطئًا من قِبل الحكم محمد السماعيل، مؤكدًا أن المخالفة لا تستحق عقوبة إدارية.

    في المقابل، أكد محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي، لصحيفة "الرياضية"، أن محمد السماعيل، اتخذ القرار الصحيح بإنذار فادا، مؤكدًا أنه منع هجمة واعدة للفيحاء، بإعاقة اللاعب.

  • رسائل التشكيك تحاصر السماعيل

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي خالد الدلاك، رسالة هجومية ضد الحكم محمد السماعيل، مضيفًا أنه سأل صديقه، الحكم الدولي، والذي أفاد بأنه خطأ عادي لا يستوجب بطاقة صفراء.

    وعلّق "بعد مباراة الأهلي أمام الفيحاء، والتي حرمت الأهلي من المنافسة على بطولة الدوري بسبب ضربتي جزاء، كان من المفترض إيقاف الحكم محمد السماعيل، ولكن شاهدناه اليوم حكمًا في لقاء ضمك والفيحاء، وحرم ضمك من أفضل لاعب لديه في المباراة القادمة أمام النصر ببطاقة صفراء غير مستحقة".

    وقال الإعلامي ناصر الجديع، إن الأرجنتيني فالنتين فادا، أهم لاعب في ضمك، وهداف الفريق، والأكثر صناعة، سيغيب عن مباراة النصر، بعد تلقيه بطاقة صفراء غريبة من حكم المباراة.

    وكان محمد السماعيل قد أثار جدلًا، في مباراة الجولة 29 من دوري روشن، بين الأهلي والفيحاء، حينما رفض احتساب ركلتي جزاء للراقي، أجمع خبراء التحكيم على صحتهما في اللقاء الذي شهد الواقعة الشهيرة بتوجيه إيفان توني، اتهامًا للحكم الرابع، عبد الرحمن السلطان، بأنه طالب اللاعبين بالتركيز على البطولة الآسيوية.

  • لقطة مباراة الهلال

    في المقابل، ذكر الناقد عبد العزيز المريسل، بأن تهور فادا، لاعب ضمك، يؤكد أنه يستحق البطاقة الصفراء.

    وأعاد المريسل، نشر مقطع اللقطة الجدلية، للاعب فادا، في مباراة ضمك والهلال، حينما تعرض لإعاقة من الحارس ياسين بونو، دون احتساب ركلة جزاء لضمك، فيما اكتفى بالقول "البعض يجهل فادا، رغم أنه من أفضل اللاعبين في الدوري، على فكرة، في تشكيلتي بالفانتازي هو أحد اللاعبين الثابتين معي تقريبًا".

    وبين رسائل تشكيك حول "أحقية" فادا في الإيقاف، واستفادة النصر من قرار الحكم، عاود متابعون نشر لقطة لاعب ضمك، في مباراة الهلال، وسط اتهامات بوجود ظلم تحكيمي تعرض له.

  • Mohammed al-Hoish Nassr FayhaGetty

    صراع التتويج والبقاء

    ويواصل ضمك زحفه نحو البقاء في دوري روشن، في ظل صراعه مع الرياض، على تفادي الهبوط مع الأخدود والنجمة، فيما نجح ضمك في تحقيق انتصار عريض على الفيحاء، بثلاثية نظيفة، ساهم فالنتين فادا في صناعة تمريرتين حاسمتين منها، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

    ويحتل ضمك المركز الخامس عشر، آخر مراكز البقاء، برصيد 29 نقطة، ليخوض مواجهة النصر، وسط صراعه على الاستمرار في دوري الأضواء، أمام النصر، الذي يحتاج للفوز لا بديل عنه، من أجل تحقيق لقب دوري روشن، في الجولة الأخيرة.