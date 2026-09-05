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محمود خالد

ترجمه

عين على الحكم | "الفار لم يحضر قمة إنتر ونابولي" .. لمسة يد واضحة وسوزا: لا ركلة جزاء!

الدوري الإيطالي
إنتر
نابولي

واقعة مثيرة للجدل في قمة الدوري الإيطالي..

ليلة للتاريخ، كتبها إنتر في قمة نابولي، بـ"ريمونتادا" ولا أروع، إلا أن الحكم سيموني سوزا، لم يترك المباراة تمرّ دون لقطة مثيرة للجدل، حول ما إذا كان النيراتزوري بحاجة إلى ركلة جزاء.

في ميدان جوزيبي مياتزا، وبينما كان نابولي يستعد للخروج بالنقاط الثلاث، بثنائية سريعة عن طريق ماتيو بوليتانو وراسموس هويلند، في الدقيقتين 50 و53، جاء إنتر ليقلب الطاولة، بريمونتادا في الدقائق الأخيرة، عن طريق لاوتارو مارتينيز "هدفين د56 و90+1" وماركوس تورام "د82".

مباراة مشحونة بالتوتر، لأهمية النقاط، حيث نجح كريستيان كيفو، في قيادة حامل اللقب، للانتصار الثالث على التوالي، كما ألحق الخسارة الثانية لكتيبة ماسيميليانو أليجري، بعد سقوطه أمام كومو في الجولة الماضية.

  • احتجاج إنتر: هل كان يستحق ركلة جزاء؟

    وجاءت اللحظة الأكثر إثارة للجدل في الدقيقة 49؛ في الوقت الذي كانت النتيجة فيه تشير للتعادل السلبي، وقبل دقيقة واحدة من تقدم نابولي بهدف ماتيو بوليتانو.

    وأخطأ ستانيسلاف لوبوتكا، داخل منطقة جزاء نابولي، وكاد يفقد الكرة في صراع مع نيكولو باريلا، الذي طالب بركلة جزاء بسبب لمسة يد مزعومة من لاعب الوسط السلوفاكي أثناء ارتداد الكرة.

    في المقابل، رفض الحكم سوزا احتساب ركلة جزاء، VAR، حيث أعطى الضوء الأخضر لاستئناف اللعب على الرغم من الاحتجاجات العنيفة من جانب لاعبي "النيراتزوري".

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  • تفسير ماريلي

    من جانبه، قام المحلل التحكيمي لوكا ماريلي، بالتعليق على الواقعة في حوار مع قناة DAZN، قائلًا "هناك الكثير من الشكوك، وما لا يمكن فهمه هو ما إذا كانت هناك لمسة باليد اليمنى أم لا. الذراع ممدودة، وكانت هناك حركة باتجاه الكرة. بعد مشاهدة جميع اللقطات المتاحة حتى الآن، لا يمكن معرفة ما إذا كان لوبوتكا قد لمس الكرة أم لا. من إحدى لقطات الكاميرا يبدو أنه لمسها، بينما تظهر اللقطات الأخرى عكس ذلك".

    وأضاف ماريلي، بعد المباراة، "بالنظر إلى الصور، خاصة تلك الملتقطة من الأمام، لا يبدو أن دوران الكرة قد تغير. من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان هناك لمس فعليًا أم لا، ولا يجب أن ننخدع بالمنظور.

    لكي يتدخل نظام VAR، يجب أن يكون هناك يقين؛ وقد كان من الصواب عدم تدخله لأنه لا يمكن الجزم بما إذا كان قد حدث لمس باليد أم لا. في حالة حدوث تلامس، لكانت هذه الحركة تستحق العقوبة بالتأكيد. يمكننا أن نفترض أن اللمس قد حدث، لكن هذا لا يكفي لإجراء مراجعة على أرض الملعب".

  • "الفيديو لم يتدخل"

    وفي هذا السياق، علّق نجم الكرة المصرية السابق، حازم إمام، على لقطة لوبوتكا، متسائلًا "أين تقنية الفار؟ التي لم تتدخل في اللقطات الحاسمة، يد لوبوتكا ممتدة والصورة واضحة، وأعتقد أن حظ الحكم كان جيدًا، لأن إنتر فاز وكان يستحق".


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  • Marcus Thuram Lazio Inter Coppa ItaliaGetty

    تعادل تورام

    وهناك لقطة أخرى، تمثلت في احتجاجات نابولي على لقطة تعادل إنتر، بهدف ماركوس تورام، والتي علّق عليها لوكا ماريلي، بقوله "كان رحماني مستلقياً داخل منطقة المرمى قبل رأسية تورام، وقد أحسن سوزا بعدم إيقاف اللعب لأنه لم يكن هناك تلامس مع لاعب منافس، بل مع الكرة فقط عند ارتدادها".

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