عين على الحكم | لمسة يد واضحة .. دوفيري يحرم إنتر من "قبلة الحياة" أمام ميلان!

في مواجهة كان يترقبها عشاق اللعبة حول العالم، تمكن ميلان من اقتناص "3" نقاط ثمينة من إنتر، على ملعب جيوزيبي مياتزا، بنتيجة (1-0)، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من (السيري آ)، بموسم 2025-2026.

ووقع بيرفيس إستوبينان على هدف الفوز للروسونيري، في الدقيقة 35، بصناعة من يوسف فوفانا، ثم تسديدة رائعة على يمين الحارس.

ولكن، لم يخلُ الديربي بدوره من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، كانت كفيلة بقلب أجواء المباراة في لحظاتها الأخيرة.