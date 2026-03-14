محمود خالد

عين على الحكم | هل انتصر مدرب الفتح؟ .. جاراي يفجر غضب إنزاجي، والسبب سالم الدوسري!

قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة الفتح والهلال..

حالة من الغضب انتابت الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد قرار تحكيمي أثار جدلًا، في مباراة الفتح.

ويحل الهلال ضيفًا على الفتح، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن حساب الجولة السادسة والعشرين، الملقبة باسم "يوم العلم"، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم من تشيلي لإدارة مباراة الفتح والهلال، بقيادة كريستيان جاراي، وبمعاونة أليخاندرو مولينا وإريك بيزارو، وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، ورينيرو ألفارادو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه خوان سيبولفيدا.

  • لا ركلة جزاء للهلال

    ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية، كان الهلال على موعد مع هجمة من طرف سالم الدوسري، الذي تعرض لإعاقة من قِبل سعيد باعطية، حيث وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء.

    وأظهرت عدسة المباراة، قدم سعيد باعطية، وهي تصطدم بمفصل سالم الدوسري، دون كرة، فيما انفعل إنزاجي بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يشفع في اتخاذ الحكم لقرار احتساب جزائية، حيث فضل استئناف اللعب، دون العودة إلى تقنية الفيديو، لمراجعة اللقطة.

    هل كان مدرب الفتح على حق؟

    هذا القرار التحكيمي المثير للجدل، جاء بالتزامن مع تصريحات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، بالمطالبة باستقدام حكام سعوديين على حساب الأجانب.

    وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، طالب جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، باستقطاب حكام سعوديين، متسائلًا "طالما نحن الفريق المضيف، لماذا لا يكون الخيار لنا باختيار حكام سعوديين أو أجانب لقيادة المباراة. لماذا تكون السلطة للأقوياء ممن يملكون الإمكانات المالية، لطلب حكام أجانب في أي مباراة، سواءً على أرضهم أو خارجه؟".

    واستعاد جوزيه، مباراة الفتح ضد الهلال، في العام الماضي، والتي سجل فيها "النموذجي" 5 أهداف، وتم إلغاء هدفين له، وفاز الهلال في النهاية بنتيجة (4-3)، رغم أنه سجل هدفًا يُعتقد أنه غير صحيح، على حد وصفه، رغم أن من أدار المباراة كان حكمًا أجنبيًا.

    وذكر جوميز بأن الحكم السعودي سيكون عادلًا أكثر من الأجنبي؛ كونه يعيش في المملكة، وأي خطأ سيعرضه لهجوم كبير، على عكس الأجنبي، مضيفًا أن هناك من يضخم أخطاء الحكم السعودي مقابل الأجنبي.

    خبير تحكيمي يكشف قانونية لقطة الدوسري

    وفي هذا السياق، أكد الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، أن الحكم اتخذ قرارًا صحيحًا بعدم احتساب ركلة جزاء، كون الاحتكاك طبيعيًا بين اللاعبين، ولا وجود لمخالفة تستوجب ركلة جزاء.

    وأيد الخبير التحكيمي الأردني، أحمد أبو خديجة، عدم أحقية الهلال في ركلة جزاء، عبر "الميدان الرياضي"، مؤكدًا أن الصراع على الكرة طبيعي بين المهاجم والمدافع.

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

