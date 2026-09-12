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محمود خالد

عين على الحكم | "روح القانون" تنقذ النصر من ركلة جزاء .. وتصرف مدرب الخليج يثير الانتقادات!

الخليج
النصر
دوري روشن السعودي

أحداث مثيرة للجدل في مباراة الخليج والنصر..

لم تمر مباراة الخليج والنصر، بدون عدة لقطات جدلية، سواءً من قِبل قرارات الحكم فيصل البلوي، أو بعض الوقائع داخل أرض الملعب، مثل ما فعل المدرب جوزيه جوميز.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم "محلي" لإدارة مباراة الخليج والنصر، المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، بقيادة فيصل البلوي، حكم الساحة، والحكمين المساعدين فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، وأحمد الرميخاني "رابعًا"، فيما يتولى عبد الله الحربي قيادة تقنية الفيديو، ويعاونه حامد الأحمري.

ودخل النصر مباراة الخليج، باحثًا عن مطاردة الهلال، في صدارة ترتيب دوري روشن، في الوقت الذي يستعد فيه لبداية رحلته في النخبة الآسيوية.

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  • ركلة جزاء للخليج؟

    وبينما كان نواف الصعدي، لاعب الخليج، ينطلق على الجهة اليمنى، وسط مطاردة سعد الناصر، ويدخل منطقة الجزاء، وجد تدخلًا من قِبل ظهير النصر، تسبب في سقوطه، إلا أن الحكم فيصل البلوي، أقرّ بعدم احتساب ركلة جزاء.

    وأثارت واقعة البلوي، حالة واسعة من الجدل، في ظل المطالبات بوجود جزائية للخليج، بداعي خطأ صريح على الناصر، إلا أن الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، كان له رأي آخر.

    وأوضح ريشة عبر صحيفة "الرياضية"، أن قرار الحكم باستئناف اللعب دون احتساب جزائية، كان قرارًا صحيحًا، لأن لاعب النصر نجح في الوصول إلى الكرة، وتغيير مسارها، منوهًا بأن التلامس كان عرضيًا ولا توجد أي مخالفة.


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  • تصرف مثير للجدل من مدرب الخليج

    ولم تتوقف الوقائع الجدلية، عند لقطة ركلة جزاء الخليج غير المحتسبة، بل إن المدير الفني للخليج، جوزيه جوميز، كان له تصرف آخر.

    ورصدت عدسات المباراة، المدرب جوزيه جوميز وهو يقطع الكرة بقوة من أحد حاملي الكرة الذي كان يثبت الكرة بقدمه، ومن ثم الصياح في وجهه، ما دفع الحكم فيصل البلوي للتدخل من أجل تهدئة الأمر.

    هذا التصرف دفع المعلّق الرياضي جعفر الصليح، لتوجيه رسالة عبر قناة "ثمانية"، بقوله "هذه رسالة، إنهم (حاملو الكرات) يؤدون عملهم، ولكننا شاهدنا العديد من المواقف التي لم تكن جيدة، ولا تعكس هويتنا".


  • وكزة نصراوية في آخر دقيقة

    وحتى تكتمل الصورة الجدلية في المباراة، شاهدنا نشوب مشادة بين سامي النجعي وموريس، ثنائي النصر والخليج، في آخر دقائق المباراة.

    النجعي طالب بوجود ركلة جزاء، بعد تعرضه لوكزة من حارس الخليج، أسفرت عن سقوطه على أرض الملعب، إلا أن الحكم فيصل البلوي، أقر باستمرار اللعب، ليعترض النجعي، وينال اللاعبان بطاقة صفراء.

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  • ما قبل التوقف الدولي

    ومن المقرر أن يخوض النصر مواجهة خارج أرضه، ضد العين الإماراتي، في ميدان هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وعقب ذلك، تشهد الكرة السعودية فترة توقف دولي، في ظل تحضير المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، التي تقام في مدينة جدة، فيما يعود النصر بمباراة الدرعية في دوري روشن، في التاسع من أكتوبر.

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