عين على الحكم | "اللاعب لم يكن متسللًا" .. إلغاء جزائية المنتخب السعودي ورفض منح عمان قبلة الحياة!

وبينما كان المنتخب السعودي، متقدمًا بهدف مبكر أحرزه فراس البريكان، كان الأخضر على موعد مع صافرة الحكم، التي منحته ركلة جزاء، بداعي خطأ على أحمد الكعبي، نتيجة إعاقة سلطان مندش، داخل المنطقة.

وبين اعتراض لاعبي عمان، تلقى الحكم البحريني استدعاءً من قِبل غرفة تقنية الفيديو، ليقوم بمراجعة اللقطة، ويعود بإعلان إلغاء الهدف، لتبدأ معه التساؤلات حول ما إذا كان الهدف الملغي، بمثابة قرار صحيح من الحكم.