عين على الحكم | وكأنه لاعب سلة يروض الكرة: هدف مثير للجدل من جامبا أوساكا .. وسيماكان كاد أن يورط النصر!

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في نهائي آسيا 2..

أثار الحكم الكويتي عبد الله جمالي، الكثير من القرارات الجدلية "المؤثرة"، أثناء إدارة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بين النصر وجامبا أوساكا الياباني، والمُقامة على ملعب الأول بارك.

صراع "متكافئ" بين الأندية السعودية واليابانية، في المواجهة التاسعة تاريخيًا، بينهما في المباريات النهائية، والتي شهدت فوز كل منهما "أربع" مرات.

  • لمسة يد في لقطة الهدف؟

    وقرر الحكم جمالي، احتساب الهدف الذي أحرزه دينيس هوميت، في الدقيقة 30، ليعلن التقدم لصالح جامبا أوساكا، بعد استقبال تمريرة بينية من عصام جبالي، بعدما وضع الكرة على يسار الحارس بينتو كريبسكي.

    المخالفة لم تكن في وضع التركي دينيس هوميت، الذي نجح في الهروب من مصيدة التسلل، بل في خطأ رصدته عدسات المباراة، على عصام جبالي، في بداية الهجمة التي انتهت إلى الهدف، حيث بدا التونسي لمس الكرة، أثناء محاولة التوازن وعدم السقوط، قبل أن يواصل هجمته، حيث بدا وكأنه لاعب كرة سلة يروض الكرة، بحسب ما أظهرته اللقطة.

  • إنقاذ النصر من ركلة جزاء

    الجدل لم يكن فقط في لقطة هدف جامبا أوساكا، بل يمكن القول إن الحكم عبد الله جمالي، تغاضى عن خطأ كاد أن يكلف النصر ركلة جزاء أيضًا، لصالح الفريق الياباني.

    تلك اللقطة تجلت في الدقيقة التاسعة، حينما حاول الجناح ميشينو، أن يسدد الكرة في العمق، قبل أن تصطدم بذراع محمد سيماكان، دون أن تحتسب خطأ على مدافع النصر.

  • ثورة لاعبي النصر

    ومع بداية الشوط الثاني، شهد ملعب المباراة، حالة من التوتر بين لاعبي النصر، وسط مطالبات بلمسة يد جديدة على عصام جبالي، إلا أن الحكم الكويتي قرر استئناف اللعب وعدم وجود خطأ، كما وجه تحذيرًا إلى نواف العقيدي، حارس النصر، الذي يتواجد في المدرجات، بعدما أبدى اعتراضًا على قرارات التحكيم.

    جيسوس يحلم باللقب قبل رحيل "محتمل"

    وكان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، قد أعرب عن طموحه بتحقيق هذا اللقب، الذي سيجعل النصر أول فريق سعودي يصنع ذلك الإنجاز.

    يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء المفاجئة التي كشفت عنها صحيفة "أبولا" البرتغالية، بأن جيسوس أبلغ إدارة نادي النصر، برحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الصحيفة أشارت إلى أن جيسوس، يرى أن مرحلته التدريبية في المملكة العربية السعودية "انتهت"؛ حيث يرغب في خوض تحدٍ جديد، رغم وصوله إلى عمر الـ71.

    ورغم ذلك.. أكدت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي، لن يختار وجهته الجديدة رسميًا؛ إلا بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي، والذي بإمكان النصر أن يختمه بالتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "2" ودوري روشن السعودي للمحترفين.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث ضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

