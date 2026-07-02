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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

عين على الحكم | حلال لميسي حرام لبالوجن .. بطاقة حمراء أمريكية تشعل اتهامات التحيز للأرجنتين في كأس العالم!

الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
ليونيل ميسي
فولارين بالوجون

ما حدث أمام الجزائر يعود للصورة من جديد

عشنا معًا أحد أمتع الأيام في كأس العالم 2026، ولكن مع هذه الإثارة، ظهرت حالة من الجدل التحكيمي، خلال مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة، التي تأهل من خلالها أصحاب الأرض إلى دور الـ16.

المنتخب الأمريكي تقدم بهدف عن طريق مهاجمه فولارين بالوجن في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف مالك تيلمان الثاني في الدقيقة 82 ليواصل الفريق مغامرته المونديالية.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    طرد بالوجن


    الدقيقة 64 من المباراة شهدت لقطة أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى أغلب المتابعين للمونديال، وهي اللحظة التي طُرد فيها بالوجن وغادر أرض الملعب.

    مهاجم موناكو الحالي وآرسنال السابق، تدخل بصورة عنيفة على طارق مُحرموفيتش وتسبب في سقوطه أرضًا، ليقوم الحكم رافائيل كلاوس بطرده.

    الحكم قرر الاستعانة بتقنية الفيديو للتأكد من أحقية حصول بالوجن على البطاقة الحمراء، وبالفعل استمر على موقفه ليغادر اللاعب أرض الملعب.


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  • حلال لميسي حرام على بالوجن

    لقطة بالوجن تذكرنا بما حدث في مباراة الجزائر والأرجنتين في دور المجموعات، عندما تغاضى الحكم البولندي سيمون مارشينياك عن طرد ليونيل ميسي أمام ممثل إفريقيا والعرب.

    في الربع ساعة الأخيرة من شوط المباراة الأول، تداخل ميسي على قدم المدافع الجزائري عيسى ماندي، ما دفع الحكم البولندي مارشينياك لاحتساب خطأ لصالح الأخير.

    لكن بحسب "ArchivoVAR" فإن ميسي استخدم قوة مفرطة في التداخل مع ماندي، بـ"غرس" أسفل حذائه "المسامير" في سمانة المدافع من الخلف، ما تسبب في التوائها.

    ويرى الحساب أنه كان يتوجب على الحكم إشهار كارت أحمر مباشر في وجه القائد الأرجنتيني، مضيفًا: "بجبن مطلق تجاهل الحكم الطرد وقرر عدم التدخل".


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    اعتراض رسمي للجزائر

    صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت إن الاتحاد الجزائري اعترض على ما حدث في مباراتها مع الأرجنتين بعد الخسارة 3/0، وأرفق بعض الحالات وعلى رأسها لقطة ميسي في شكوى رسمية.

    وأوضحت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ركزت على حالتين في مواجهة منتخب الأرجنتين؛ وذلك على النحو التالي:

    الحالة الأولى: دهس الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لربلة ساق المدافع الجزائري عيسى ماندي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة؛ والتي لم يتدخل فيها الحكم أو تقنية الفيديو "فار"، لطرد اللاعب.

    الحالة الثانية: ضرب متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر للنجم الجزائري إبراهيم مازة بـ"الكوع"، في الدقيقة 74 من عمر المباراة؛ بدون تدخل الحكم أو "فار"، لاحتساب أي قرار.

    ومن جانبها لم تستجب اللجنة المنظمة لشكوى الجزائر، ويأتي طرد بالوجن كمشهد استفزازي يثير الاتهامات حول الكيل بمكيالين وغياب الاتساق التحكيمي.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما هو القادم للولايات المتحدة؟

    الفريق تأهل إلى دور الـ16، مواصلًا رحلته التاريخية مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وسيلعب من دون مهاجمه المميز بالوجن، أمام المنتخب البلجيكي في 7 يوليو الجاري.