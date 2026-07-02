عين على الحكم | حلال لميسي حرام لبالوجن .. بطاقة حمراء أمريكية تشعل اتهامات التحيز للأرجنتين في كأس العالم!

عشنا معًا أحد أمتع الأيام في كأس العالم 2026، ولكن مع هذه الإثارة، ظهرت حالة من الجدل التحكيمي، خلال مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة، التي تأهل من خلالها أصحاب الأرض إلى دور الـ16.

المنتخب الأمريكي تقدم بهدف عن طريق مهاجمه فولارين بالوجن في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف مالك تيلمان الثاني في الدقيقة 82 ليواصل الفريق مغامرته المونديالية.



