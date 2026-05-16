عين على الحكم | مستحقة أم هدية؟ .. ركلة جزاء "تثير الجدل" ونيوم يدفع ثمن خطأ نجم الهلال السابق!

لم تمر الدقائق الأولى من عمر مباراة الهلال ونيوم، قد قرر الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، أن يثير الجدل، مبكرًا، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، والمُقامة على ملعب المملكة أرينا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الهلال ونيوم، بقيادة أناستاسيوس سيديروبولوس، ويعاونه بوليخروينس كوستاراس، لازاروس ديميترباديس، وخالد الطريس حكمًا رابعًا، فيما يقود تقنية الفيديو، كل من أنجيلوس إيفانجيلو، ورايعونه راينهارد بوكسباوم.