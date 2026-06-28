عين على الحكم | جذب قميص ودفع ومقصية رونالدو .. رفض ركلتي جزاء وفيليكس هرب من بطاقة!

كولومبيا والبرتغال، حيث الصراعات البدنية والإثارة الكروية، التي كانت منتظرة، من قمة المجموعة الحادية عشرة من نهائيات كأس العالم 2026، المقامة على ملعب هارد روك.

في شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، لم تخلُ أحداث المباراة من عدة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، حول أكثر من لقطة، طالب فيها لاعبو الفريقين بالحصول على ركلة جزاء دون جدوى.

صراع كتيبتي كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز، صديقي الأمس في ريال مدريد، اللذين يتسابقان على بطاقة الصدارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في المونديال المُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.