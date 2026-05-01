عين على الحكم | لا طرد لمدافع الزمالك .. وركلتي جزاء في قمة الأهلي!

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز في القمة 132، من أجل الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يتقاسم النقطة "50" مع بيراميدز، الذي نجح في انتزاع نقاط مباراة إنبي، بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الرابعة من جولة مجموعة التتويج.

في المقابل، يطمح الأهلي من أجل تحقيق الانتصار، بحثًا عن الاقتراب من الزمالك وبيراميدز، حيث يحتل المركز الثالث، برصيد 44 نقطة.

ومع اشتعال سباق الدوري، فإن صاحبي المركزين الأول والثاني، يتأهلان مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وبطل كأس مصر، إلى كأس الكونفدرالية.

وبخلاف سباق الدوري، فإن الزمالك يملك فرصة المنافسة على بطولة أخرى، بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية، لموسم 2025-2026، ليضرب موعدًا مع اتحاد العاصمة الجزائري.

في المقابل، ودع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد خروجه من الدور ربع النهائي، بالخسارة أمام الترجي التونسي، بنتيجة إجمالية (2-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.