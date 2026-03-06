عين على الحكم | لقطة هلالية تظهر في الإنماء .. الاتحاد والأهلي اتفقوا على الاعتراض ضد دابانوفيتش!

وطالب لاعبو الاتحاد، الحكم دابانوفيتش، باحتساب خطأ في لقطة الهدف الذي سجله إيفان توني، في الدقيقة 23، في واقعة تعيد إلى الأذهان، ما حدث في مباراة الرياض والهلال، في يناير الماضي.

ماذا حدث؟ تدخل من زكريا هوساوي على حسام عوار، من أجل استخلاص الكرة، ثم مرتدة أهلاوية سريعة، انتهت بتمريرة عرضية منخفضة من ويندرسون جالينو إلى إيفان توني، الذي لم يجد معاناة في إيداع الكرة في الشباك.

ورغم ذلك، إلا أن الحكم دابانوفيتش، رفض احتساب خطأ على لاعب الأهلي، فيما أكدت تقنية التسلل شبه الآلي، على قانونية تواجد جالينو في "منطقة محمية"، أثناء استلام الكرة، قبل عرضية الهدف.

هذا الأمر حدث بحذافيره في مباراة الرياض والهلال، ضمن الجولة الثامنة عشر، عندما رصد الناقل الرسمي، مدافع الهلال، حسان تمبكتي، وهو يتدخل بقوة على قدم لاعب الرياض، من أجل قطع الكرة، قبل أن تنطلق الهجمة التي بدأت عن طريق مالكوم بتمريرة عرضية إلى داروين نونيز والذي مرر الكرة إلى ليوناردو، ليسجل هدف الزعيم وقتها، في مباراة انتهت بالتعادل.

وأجمع عدد من خبراء التحكيم على استحقاق لاعب الهلال، حسان تمبكتي، لبطاقة صفراء، وإلغاء الهدف، الأمر الذي كان يأمل لاعبو الاتحاد في تكراره أمام الأهلي، ولكن محاولاتهم للضغط على الحكم باءت بالفشل.