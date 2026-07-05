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محمود خالد

عين على الحكم | كان محظوظًا بإهدار برونو لركلة الجزاء .. خطأ من تقنية الفار في مباراة البرازيل والنرويج!

البرازيل
النرويج
كأس العالم

قرار تحكيمي جدلي في قمة دور الـ16 من كأس العالم..

ربما يمكن القول إن الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح، كان محظوظًا في لقطة تصدي الحارس أوريان نيلاند، لركلة جزاء سددها برونو جيماريش، خلال مباراة البرازيل والنرويج، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026.

قمة كروية من العيار الثقيل، يبحث من خلالها كلا المنتخبين على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي مونديال أمريكا الشمالية، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء المكسيك ضد إنجلترا.

  • ما قبل ركلة الجزاء

    وقرر الحكم إسماعيل الفتح، احتساب ركلة جزاء لصالح البرازيل، على إثر تعرض ماتيوس كونيا، لإعاقة من قِبل كريستوفر أجير، بدون كرة، داخل المنطقة.

    ورغم أن الحكم رفض احتساب الركلة في البداية، إلا أنه توجه إلى تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللقطة، قبل أن يعود لاحتسابها، فيما أهدرها قائد نيوكاسل، جيماريش، بعد تألق الحارس نيلاند في التصدي لها.

    ولكن، هناك لقطة لم يلتفت إليها الـ"VAR"، تمثلت في مخالفة على الجناح البرازيلي ريان، فيما قبل ركلة الجزاء.

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  • خطأ في تقنية الفيديو

    وأشار حساب ArchivoVAR، المختصّ في الحالات التحكيمية الجدلية، إلى أن تقنية الفيديو، ارتكبت خطأ في لقطة مخالفة إعاقة النرويجي نوسا، أثناء محاولته استعادة الكرة، قبل أن يتعرض لتدخل بدون كرة، من قِبل ريان.

    وعلى الرغم من صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، بسبب وضوح المخالفة الواقعة على ماتيوس كونيا، إلا أن تقنية الفيديو لم تظهر لقطة مخالفة ريان، للحكم عند اقترابه من الشاشة، ولم تستعرض سوى مخالفة إعاقة كونيا فقط.


  • رقم برازيلي سلبي

    وتولى برونو جيماريش مهمة تسديد ركلة الجزاء، في الوقت الذي صرّح فيه نجم الكرة البرازيلية السابق، فيرناندينيو، بأن البرازيليين كانوا ينتظرون أن يذهب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من أجل تنفيذ تلك الركلة.

    وسجل جيماريش رقمًا سلبيًا بعد إهداره لركلة الجزاء، حيث بات أول لاعب برازيلي يضيع ركلة جزاء، في الوقت الأصلي في كأس العالم، منذ إهدار زيكو لجزائية ضد فرنسا في كأس العالم 1986.

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  • AncelottiGetty Images

    ماذا قال أنشيلوتي عن لقاء النرويج؟

    وعلّق أنشيلوتي عن مواجهة النرويج في ثمن النهائي، قائلًا "إنه فريق جيد، ويضم لاعبين جيدين. (إرلينج) هالاند أحد أفضل اللاعبين في العالم، المباراة صعبة، ولكننا واثقون من أننا سنقدم مباراة جيدة".

    وتطرق أنشيلوتي للحديث عن وضع النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي لم يشارك سوى في مباراة إسكتلندا، في الجولة الثالثة، إن نيمار أصبح جاهزًا للعب لمدة 90 دقيقة، مشيرًا إلى أن قائد سانتوس، لم يكن سعيدًا بالإبقاء عليه، على مقاعد البدلاء، إلا أنه تعامل مع الأمر بشكل رائع.

    وأوضح "هو ليس سعيدًا بالأمر، ولكنه يتصرف بشكل جيد جدًا، إنه شخص محترم ولطيف ومحبوب من زملائه، كما أنه لاعب مهم في الفريق، لأنه يمتلك موهبة كبيرة، وهو أيضًا شخص متواضع للغاية، أنا سعيد للغاية به. إنه يريد اللعب، كما كان دائمًا".

    وبسؤاله حول ما إذا طالبه نيمار بالمشاركة، قال أنشيلوتي إن رقم "10"، لم يطالبه بذلك، ولكن الرغبة واضحة في الحياة اليومية، وتعد علامة إيجابية، حيث أنه لا ينبغي لأي رياضي أن يشعر بالراحة للتواجد على مقاعد البدلاء.

  • مشوار البرازيل والنرويج في كأس العالم

    وكان المنتخب البرازيلي، الباحث عن حلم النجمة السادسة، قد استهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع المغرب، بهدف لمثله، فيما نجح في استعادة توازنه، بانتصارين على هايتي وإسكتلندا، بثلاثية نظيفة في كل مباراة.

    وتمكن منتخب البرازيل من قلب تأخره أمام اليابان في دور الـ32، بهدف، للفوز بنتيجة (2-1)، ليقطع تذكرة إل الدور ثمن النهائي.

    أما عن النرويج، فقد تأهلت إلى دور الـ32، بست نقاط في رصيدها بدور المجموعات، على إثر الفوز العريض ضد العراق بنتيجة (4-1)، ومن ثم عبور السنغال (3-2)، ثم الخسارة أمام فرنسا، بنتيجة (1-4)، فيما نجح رفاق إرلينج هالاند، في انتزاع التأهل من كوت ديفوار بنتيجة (2-1).