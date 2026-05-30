وتتواصل اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لا تزال العيون على صافرة الحكم الألماني دانيل سيبيرت، الذي يقود مواجهة باريس سان جيرمان ضد آرسنال، في معقل بوشكاش آرينا في العاصمة بودابست.
عين على الحكم | رأفة ألمانية تنقذ نجم آرسنال من الطرد .. أرتيتا يقرأ الرسالة وباريس ينجو من جزائية!
- AFP
هدف آرسنال المثير للجدل
وسبق أن أشرنا في خبر بعنوان "عين على الحكم | أعاد ذكريات لقطة "الشكر لله" في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد!.. هدف آرسنال ضد باريس سان جيرمان يثير الجدل"، الواقعة الجدلية التي صاحبت هدف آرسنال الافتتاحي عن طريق كاي هافيرتس في الدقيقة السادسة.
وتحوم الشكوك حول مدى صحة هدف "الجانرز"، في ظل وجود خطأ لمسة يد على تروسارد، أثناء محاولة تشتيت ماركينيوس للكرة، قبل أن ترتد إلى هافيرتس الذي وضعها بطريقة رائعة في الشباك.
- Getty Images Sport
رأفة "ألمانية" بنجم آرسنال من الطرد
الجديد هنا، حول لقطة تعادل باريس سان جيرمان، الذي جاء عن طريق عثمان ديمبيلي، من ركلة جزاء، والأزمة هنا ليست في مدى أحقية احتساب الركلة التي استحقها العملاق الفرنسي، وإنما في لقطة أخرى.
الجدل هنا حول مدى استحقاق كريستيان موسكيرا، لبطاقة صفراء ثانية، كانت كفيلة بإكمال آرسنال للمباراة بعشرة لاعبين لما يقارب من نصف ساعة، من الوقت الأصلي، بسبب تدخله المتهور على خفيتشا كفاراتسخيليا داخل المنطقة، والذي كلف فريقه هدف التعادل.
ويمكن القول إن الحكم دانيل سيبيرت كان رحيمًا بموسكيرا، بعدم إشهار البطاقة الحمراء، قبل أن يقرر المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، استبدال اللاعب مباشرة بعد هدف التعادل، من أجل تفادي طرده، بمشاركة جورين تيمبر بديلًا له في الدقيقة 66.
- Getty Images Sport
لمسة يد على ساكا؟
لنتطرق أيضًا، إلى لقطة ثالثة، تمثلت في اشتباه بـ"خطأ" لمسة يد على بوكايو ساكا، أثناء محاولة تشتيت الكرة، بعد تنفيذ ركلة ركنية، ليطالب لاعبو باريس على الفور باحتساب ركلة جزاء.
وفي هذا السياق، كشف حساب ArchivoVar الخبير في الحالات التحكيمية، عن عدم استحقاق باريس لركلة جزاء، وأن ساكا لا يستحق العقوبة، كون لمسة اليد غير مقصودة، حيث فشل الإنجليزي في إبعاد الكرة وانتهى به المطاف، عن غير قصد، بضرب ذراعه.
- Getty Images Sport
لا مكان لركلة جزاء آرسنال
وهنا، نأتي للسيناريو المعاكس، الحكم الألماني ينقذ باريس سان جيرمان من ركلة جزاء طالب بها لاعبو آرسنال، في الدقيقة 103، بداعي خطأ على نونو مينديش في إعاقة مادويكي داخل المنطقة.
الحكم قرر استئناف اللعب، بل وأشهر البطاقة الصفراء في وجه ديكلان رايس "القائد"، والمدير الفني ميكيل أرتيتا، بسبب الاعتراض، فيما أظهرت عدسات المباراة، وجود التحام من قِبل مادويكي قبل سقوطه داخل المنطقة، في إشارة تبرئ مينديش من ارتكاب المخالفة على لاعب آرسنال.
- Getty Images Sport
طريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال
ونجح باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت كتيبة لويس إنريكي، في الطريق نحو بودابست.
وكان باريس سان جيرمان قد أنهى مرحلة الدوري، في المركز الحادي عشر، ليتأهل إلى مرحلة الملحق، ويبعد عن التأهل "المباشر" إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين.
وخاض العملاق الباريسي، مواجهة فرنسية خالصة في الملحق، حيث نجح في إقصاء موناكو، بنتيجة ملحمية (5-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل إلى دور الـ16، ليضرب موعدًا مع تشيلسي، قبل أن ينجح في الثأر من سيناريو نهائي كأس العالم للأندية، بعدما اكتسح البلوز بنتيجة إجمالية (8-2).
وواصل باريس سان جيرمان، طريقه الصعب نحو النهائي، بملاقاة ليفربول في دور الثمانية، إلا أنه فاز عليه ذهابًا وإيابًا، بهدفين دون مقابل في كل مباراة، ليتأهل إلى نصف النهائي، والذي شهد مواجهة دراماتيكية مع بايرن ميونخ، حيث تفوق عليه باريس في الذهاب بنتيجة (5-4)، قبل أن يتفوق دفاعيًا في العودة، ويتعادل معه بهدف لمثله.
- Getty Images Sport
طريق آرسنال إلى نهائي تشامبيونزليج
أما عن آرسنال، فقد نجح بطل الدوري الإنجليزي، في خوض مسيرة استثنائية في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحقق أي خسارة في البطولة.
وحققت كتيبة ميكيل أرتيتا، العلامة الكاملة في مرحلة الدوري، بتحقيق 8 انتصارات، منها فوزه الكبير على بايرن ميونخ، بثلاثية مقابل هدف، وكذلك انتصاره على إنتر، بثلاثية.
وتمكن آرسنال من عبور باير ليفركوزن في دور الـ16، بنتيجة (3-1)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما حقق فوزًا صعبًا على سبورتنج لشبونة في دور الثمانية، بهدف دون مقابل، قبل أن ينجح في تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، بنتيجة إجمالية (2-1)، ليصعد إلى المشهد الختامي.