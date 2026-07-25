كشف عيسى ماندي، مدافع المنتخب الجزائري، عن كواليس لقطته الشهيرة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي أثارت جدلًا واسعًا، خلال مباراة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2026.
"لم أكتشف إصابتي إلا في غرفة الملابس" .. عيسى ماندي يكشف كواليس خطأ ميسي "المثير للجدل" ورد فعله!
ماذا حدث في المباراة؟
ولعب ليونيل ميسي دور البطولة، في قيادة الأرجنتين لفوز كبير على الجزائر، بثلاثة أهداف نظيفة، حملت توقيع قائد إنتر ميامي، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ولكن، رغم تألق ميسي، فقد خرجت مطالبات عديدة بطرده في المباراة، بعد تدخله العنيف على "ساق" عيسى ماندي، في الوقت الذي قرر فيه الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، عدم إشهار أي بطاقة في وجه قائد الأرجنتين، مكتفيًا باحتساب خطأ.
وكانت الكرة في حوزة عيسى ماندي، الذي كان يستعد لبناء اللعب، قبل أن يتدخل ميسي بخشونة على ساقه، وهي اللقطة التي علّق عليها حساب ArchivoVAR، المختصّ في الحالات التحكيمية، بأن قائد الأرجنتين كان يستحق بطاقة حمراء، واتفق على هذا الرأي العديد من الصحف والمحللين.
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ماندي يعلق على الواقعة
وأثناء ظهوره في بودكاست "كامبوس"، تلقى عيسى ماندي سؤالًا بشأن تدخل ليونيل ميسي، والآراء التي صاحبت تلك الواقعة، بأنه "لماذا لم تتدحرج على الأرض وتمنحه بطاقة حمراء؟".
وعلق المدافع المنضم حديثًا إلى ليفانتي، بقوله "الفارق أن الجمهور في غضون خمس ثوانٍ فقط، يعرفون أين وقع الخطأ وكيف حدث (بالنظر إلى الإعادة التليفزيونية)، إلا أنه في أرض الملعب، لم يكن لدينا ذلك.
لقد شعرت بالضربة، نعم، ولكني لم أدرك أن كاحلي تعرض للتواء، وأحسست بالألم بعد ذلك، في غرفة الملابس، وقلت: هذا غريب، وعندما شاهدت اللقطة، قالوا لي: كان يستحق بطاقة حمراء، ولكني لم أفكر في ذلك على الإطلاق".
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رد فعل ميسي بعد تدخله العنيف
وتحدث ماندي عن رد فعل ليونيل ميسي بعد تدخله العنيف ضده، قائلًا إن قائد الأرجنتين بدا متوترًا، وأدرك بالفعل أنه ارتكب خطأ كبيرًا، وسارع على الفور في الاعتذار إليه، وحرص على الاطمئنان عليه، قائلًا له: هل أنت بخير؟
وأشار ماندي إلى أنه طلب من الحكم مراجعة تقنية الفيديو، إلا أنه بمجرد أن أصدر قراره حول الواقعة، لم يكن بوسعه فعل شيء آخر، مؤكدًا أن اللاعبين يضعون تركيزهم حول المباراة، ويلتزمون بتعليمات صارمة بعدم الاحتجاج على الحكم، تجنبًا للحصول على بطاقات صفراء، إلا أنه لم يدرك في النهاية، ما أصابه من علامات وكدمات إلا بعد فوات الوقت.
اعتزال دولي
وكان عيسى ماندي قد أعلن عن قراره باعتزال اللعب الدولي، بعد رحلة استمرت لأكثر من عقد مع منتخب الجزائر، تكلّلت بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والفوز بكأس أمم إفريقيا 2019.
ونجح المنتخب الجزائري في اقتناص تذكرة العبور إلى دور الـ32 من مونديال أمريكا الشمالية، ضمن أفضل "ثالث"، برصيد أربع نقاط، بعد تعويض هزيمته أمام الأرجنتين، بفوز على الأردن، بهدفين مقابل هدف، وتعادل دراماتيكي مع النمسا بنتيجة (3-3)، قبل أن يودع محاربو الصحراء المونديال، بالخسارة أمام سويسرا بنتيجة (0-2).
ونشر مدافع ليفانتي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، ذكر فيه بأن تمثيل المنتخب الجزائري كان بمثابة "شرف كبير" له، إلا أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مشواره الدولي.
وجاء اعتزال ماندي، بعدما صنع رقمًا قياسيًا، كأكثر لاعب جزائري مشاركة في المباريات الدولية، في تاريخ منتخب بلاده، بعدما لعب 122 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف.
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ميسي يخسر كل شيء
ورغم تألقه اللافت في مونديال أمريكا الشمالية، حيث لعب دور البطولة، في قيادة المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية، إلا أن ليونيل ميسي الذي سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، خسر كل شيء في الأمتار الأخيرة.
واكتفى ميسي بفضية كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام إسبانيا في النهائي، بهدف دون رد، أحرزه فيران توريس، كما خسر القائد الأرجنتيني جائزة الحذاء الذهبي، ولقب الهداف التاريخي للمونديال، اللذين اقتنصهما النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد وصوله إلى 10 أهداف في مونديال أمريكا الشمالية، واعتلاء صدارة هدافي البطولة عبر التاريخ، برصيد 22 هدفًا.
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