Yosua Arya و علي سمير

صدمة جديدة لنيمار .. سانتوس يعلن إصابته وتساؤلات حول مشاركته في كأس العالم

كابوس جديد يلاحق النجم البرازيلي

تعرض نيمار لإصابة جديدة مع فريق سانتوس بعد أيام قليلة فقط من اختياره للانضمام إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقد تم تشخيص إصابة المهاجم في عضلة الساق، مما أثار مخاوف فورية بشأن جاهزيته للمشاركة في البطولة التي ستُقام في أمريكا الشمالية.

  • نادي سانتوس يؤكد إصابة نيمار في ربلة الساق

    أكد نادي سانتوس أن نيمار يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تورم بحجم 2 ملم في ربلة ساقه اليمنى.

    ويأتي هذا التوقيت في غير محله بالنسبة للاعب البالغ من العمر 34 عامًا، الذي عاد مؤخرًا فقط إلى صفوف المنتخب البرازيلي بعد فترة نقاهة طويلة من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته عام 2023.

    وقد غاب نيمار بالفعل عن مباراة سانتوس في كأس أمريكا الجنوبية ضد سان لورينزو، ومن المتوقع أيضًا أن يغيب عن المباراة القادمة في الدوري ضد جريميو.

    ويحاول المهاجم الآن التعافي بسرعة قبل الانضمام إلى منتخب البرازيل في 27 مايو. ويقوم كل من سانتوس والاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) بمتابعة تطورات حالته عن كثب.

    تفاؤل داخل سانتوس

    أكد رودريجو زوجايب، رئيس الجهاز الطبي في نادي سانتوس، أن الإصابة لا تعتبر خطيرة، وأعرب عن ثقته في أن نيمار سيكون جاهزًا للانضمام إلى منتخب البرازيل الأسبوع المقبل.

    وقال زوجايب لموقع "جلوبو" البرازيلي: "يعاني نيمار من إصابة طفيفة في ربلة الساق، وهي وذمة. لكن وفقًا لخططنا، فإن تحسن حالته سيسمح له بأن يكون جاهزًا الأسبوع المقبل عندما ينضم إلى المنتخب الوطني".


  • تساؤلات جديدة حول قرار أنشيلوتي في اختيار التشكيلة

    وقد زادت هذه الانتكاسة من حدة الانتقادات الموجهة لقرار أنشيلوتي بإدراج نيمار في التشكيلة النهائية للمنتخب البرازيلي. ووفقًا لشبكة ESPN، أوضح المدرب الإيطالي أنه لا يريد سوى اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كاملة ليكونوا متاحين للاختيار. ويُعتقد أن مخاوف الجهاز الفني تتمحور حول ما إذا كانت الإصابة ستؤثر على جدول تدريبات نيمار المبكر ومشاركته في المباراة الودية التي ستخوضها البرازيل ضد بنما يوم 31 مايو في ملعب ماراكانا.

    ويعمل نيمار مع فريقه الطبي الشخصي في مركز تدريب ري بيليه التابع لنادي سانتوس في محاولة لتسريع تعافيه.

    وفي تعليقه على استدعائه للمنتخب بعد غياب طويل عن "السيليساو"، قال نيمار لقناة سانتوس تي في: "بكيت لعدة ساعات، لم يكن الوصول إلى هنا سهلاً. بعد إعلان اسمي، أدركت أن الأمر كان يستحق التغلب على كل شيء وتحمل كل هذا الجهد".

    كما شكر المهاجم جميع من ساهموا في عملية تعافيه، مضيفاً: "استدعائي لم يكن من أجلي فقط، بل من أجل كل من شارك في هذه العملية".

    البرازيل تنتظر آخر المستجدات بشأن لياقة نيمار

    من المتوقع أن يغيب نيمار عن مباراة سانتوس الأخيرة في دور المجموعات بكأس أمريكا الجنوبية أمام ديبورتيفو كوينكا، والتي قد تؤدي إلى خروج الفريق من البطولة حيث يحتل حالياً المركز الأخير في المجموعة.

    وستواجه البرازيل بنما ومصر قبل أن تستعد لمباريات المجموعة الثالثة ضد المغرب وهايتي واسكتلندا. وفي الوقت نفسه، يأمل نيمار في تجنب أي انتكاسات أخرى في محاولته لإعادة ترسيخ مكانته كشخصية رئيسية في منتخب السيليساو على الساحة الدولية.

