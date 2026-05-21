صدمة جديدة لنيمار .. سانتوس يعلن إصابته وتساؤلات حول مشاركته في كأس العالم

أكد نادي سانتوس أن نيمار يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تورم بحجم 2 ملم في ربلة ساقه اليمنى.

ويأتي هذا التوقيت في غير محله بالنسبة للاعب البالغ من العمر 34 عامًا، الذي عاد مؤخرًا فقط إلى صفوف المنتخب البرازيلي بعد فترة نقاهة طويلة من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته عام 2023.

وقد غاب نيمار بالفعل عن مباراة سانتوس في كأس أمريكا الجنوبية ضد سان لورينزو، ومن المتوقع أيضًا أن يغيب عن المباراة القادمة في الدوري ضد جريميو.

ويحاول المهاجم الآن التعافي بسرعة قبل الانضمام إلى منتخب البرازيل في 27 مايو. ويقوم كل من سانتوس والاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) بمتابعة تطورات حالته عن كثب.