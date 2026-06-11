عودة نونو سانتو إلى الاتحاد؟ .. "العميد" يخطط لاستعادة بطل الدوري وشرط مُعقد يصعب المهمة!

على الرغم من هبوط وست هام يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، إلا أن إدارة النادي اللندني أبدت تمسكاً غريباً بخدمات المدرب البرتغالي، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق معجزة مع الفريق والبقاء في البريميرليج، لكنه خسر فرصة البقاء لحساب توتنهام في الجولة الأخيرة.
وقد صدر بيان رسمي من وست هام، أكدوا فيه استمرارية نونو في منصبه، حيث ذكر البيان: "عقدنا اجتماعات مع المدرب نونو اسبيريتو سانتو مطلع هذا الأسبوع وسعداء للتأكيد بأنه أعرب عن استمرار التزامه مع النادي، كما فعلنا نحن تجاهه".
هذا الالتزام يضع إدارة الاتحاد أمام مهمة معقدة، فالعقد الحالي لسانتو مع "المطارق" يمتد حتى صيف عام 2028، مما يعني أن التفاوض يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية للنادي الإنجليزي.
وأوضح بيان وست هام أيضاً أن نونو "متحمس للغاية لتحدي قيادة وست هام للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى"، وهو ما قد يعيق طموحات الاتحاد في إقناعه بالعودة سريعاً إلى دوري روشن.