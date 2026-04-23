أثار كيليان مبابي موجة من التكهنات حول المدرب القادم لريال مدريد بعد أن أعجب بمنشور يربط بين جوزيه مورينيو والعودة إلى سانتياجو برنابيو، في الوقت الذي يعتبر فيه البرتغالي أحد المرشحين المحتملين لخلافة ألفارو أربيلوا.
مبابي يطلق شرارة عودة مورينيو .. أعلن رأيه بـ "أرقام رونالدو" على إنستجرام ورد ساخر من أربيلوا!
مبابي يلمح عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصبح منصب مدرب ريال مدريد موضوعًا رئيسيًا للنقاش في العاصمة الإسبانية، في ظل احتمال أن ينهي النادي الموسم دون أي ألقاب.
ومع تزايد الضغوط على الإدارة الحالية، أطلق مبابي شرارة جديدة للتكهنات بإعجابه بمنشور على إنستجرام من حساب @Score90 يتعلق باحتمال تغيير المدرب. وحدد المنشور مورينيو كمرشح رئيسي لتولي زمام الأمور في البرنابيو، مشدداً على أن "السبشيال ون" قادر على تكرار نجاحاته السابقة مع نجوم النادي الحاليين.
هل يعود البرتغالي؟
يظل مورينيو، الذي يدير حالياً فريق بنفيكا، شخصية تثير الحماس وتثير الانقسامات في صفوف مشجعي ريال مدريد بنفس القدر. خلال فترة توليه المنصب سابقاً بين عامي 2010 و2013، اشتهر بإنهاء هيمنة برشلونة على الساحة المحلية، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني محطماً الرقم القياسي برصيد 100 نقطة، بينما أشرف على أفضل فترات مسيرة كريستيانو رونالدو التهديفية..
وقد أجرى المنشور الذي أعجب به مبابي مقارنة إحصائية مباشرة بين العصرين. وأظهر الرسم البياني تبايناً في إنتاجية رونالدو قبل وصول مورينيو إلى مدريد وبعده، قبل أن يختتم بإلقاء نظرة على الأرقام المذهلة التي حققها مبابي.
ومن الواضح أن الإشارة إلى أن مورينيو قد يطلق العنان لمستويات أعلى من حيث الإنتاجية لدى قائد المنتخب الفرنسي مما أعجب اللاعب.
رد أربيلوا
يأتي توقيت هذا التفاعل في وقت حساس للغاية بالنسبة للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا. ويواجه المدافع السابق ضغوطًا متزايدة في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس فلورنتينو بيريز ما إذا كان سيبقي على الجهاز الفني الحالي للموسم 2026-2027. وقد دافع أربيلوا مؤخرًا عن موقفه قائلاً: «لا أعتقد أن هناك حاجة إلى ثورة من أجل المنافسة على الألقاب».
على الرغم من مناشدات المدرب العلنية للاستمرار، إلا أن الطبيعة المخيبة للآمال للموسم الحالي دفعت الكثيرين إلى المطالبة بمدرب أكثر خبرة.
يشير "الإعجاب" الذي أعطاه مبابي إلى أن نجم النادي البارز قد يرحب بالانضباط التكتيكي والهالة التي يجلبها مورينيو، مما يضع مزيداً من الضغط على موقف أربيلوا قبل صيف حاسم.
ورداً على سؤال حول "الإعجاب"، قال أربيلوا: "لا أهتم بالإعجابات. يمكنه أن يعجب بمنشور عن مورينيو أو جوليا روبرتس أو أي شخص آخر!"
- AFP
صيف حاسم ينتظر بيريز
ويبقى أن نرى ما إذا كان إعجاب مبابي على منشور مورينيو بمواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى مفاوضات رسمية، لكنه بالتأكيد وضع عالم كرة القدم في حالة استنفار قصوى.
وبالنسبة لنادٍ يزدهر على قصصه المثيرة، فإن عودة مورينيو للعمل مع مبابي ستكون واحدة من أهم القصص في عالم كرة القدم.
يتأخر ريال مدريد حالياً بفارق تسع نقاط عن غريمه برشلونة في سباق لقب الدوري الإسباني، وقد خرج من دوري أبطال أوروبا، مما يجعل الشهر الأخير من الموسم اختباراً صعباً لأربيلوا. تتجه الأنظار الآن إلى بيريز الذي يواجه صيفاً من عدم اليقين، مع عودة ظلال قدوم مورينيو لتخيم مرة أخرى على ملعب البرنابيو.