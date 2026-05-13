Donny Afroni و علي سمير

"هراء تام" .. أنشيلوتي يبدي رأيه في عودة مورينيو ويكشف حقيقة "نفوذ اللاعبين" بريال مدريد

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
الدوري الإسباني
بنفيكا
الدوري البرتغالي الممتاز

المدرب البرتغالي مُرشح بقوة من أجل العودة

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، عن دعمه القوي لعودة جوزيه مورينيو المثيرة إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي الوقت الذي يمر فيه «الميرينجي» بفترة انتقالية صعبة، يرى المدرب الإيطالي الأسطوري أن مدرب بنفيكا الحالي هو الرجل المناسب لإعادة الأمور إلى نصابها في العاصمة الإسبانية.

    أنشيلوتي يؤيد عودة مورينيو

    مع استمرار دوامة التغييرات التدريبية في ريال مدريد، برز أنشيلوتي كأحد أبرز المؤيدين لعودة مورينيو المحتملة. ويعتقد الإيطالي، الذي اشتهر بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا «العاشر» مع ريال مدريد بعد أن تولى المهمة خلفًا لمورينيو في عام 2013، أن «المدرب الخاص» لا يزال يمتلك بالضبط ما يلزم لقيادة النادي الأكثر تطلبًا في العالم.

    وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "ذا أثليتيك"، أعرب أنشيلوتي، الذي يعمل حالياً مدرباً للمنتخب البرازيلي، عن حماسه لاحتمال عودة صديقه إلى مدريد. وقال المدرب السابق لريال: "سأكون سعيداً جداً من أجله إذا عاد إلى ريال مدريد. يمكنه القيام بعمل رائع، كما فعل دائماً في جميع الأندية التي عمل بها".


    رفض الادعاءات المتعلقة بنفوذ اللاعبين

    يُعدّ انعدام الانضباط المزعوم داخل تشكيلة ريال مدريد الحالية أحد أكبر مصادر القلق لأي مدرب جديد. فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تشابي ألونسو وجد الفريق «مستحيل التدريب» خلال توليه المنصب لفترة وجيزة، لكن أنشيلوتي سارع إلى الدفاع عن الاحترافية التي يتحلى بها اللاعبون في غرفة الملابس، مستخدماً لغة قوية لرفض الرواية التي تتحدث عن أنانيات خارجة عن السيطرة.

    "لا، لأن هذا (يجعل الأمر يبدو وكأن) لاعبي ريال مدريد يفعلون ما يحلو لهم. هذا غير صحيح. هراء تمامًا. إنه هراء تام"، قال أنشيلوتي، الذي كان مدربًا لريال مدريد قبل تعيين ألونسو الصيف الماضي. "هذا غير صحيح! اللاعبون... عندما كنت هناك، كانت لدي فكرة وحاولت مناقشتها مع اللاعبين، وكنت أرى ما إذا كانوا يوافقون عليها أم لا. حتى أننا فعلنا ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا. عندما تكون لدي فكرة، يجب أن يكون اللاعب جزءًا من هذها. لا أريد فرض استراتيجية بعينها لكن هذا لا يعني أننا لا نملك خطة.

    "كانت لدينا استراتيجية، وكانت استراتيجية قوية، لأننا فزنا بلقبين في دوري أبطال أوروبا خلال أربع سنوات، وكان اللاعبون مركزين حقاً على اتباعها والالتزام بالخطة. فكرة أن ريال مدريد لا يريد اتباع استراتيجية، هذا غير صحيح."

    ولكي ينجح مورينيو في فترة ولايته الثانية، يرى أنشيلوتي أنه سيتعين عليه إعطاء الأولوية لإدارة اللاعبين على حساب التكتيكات البحتة. وأوضح المدرب الإيطالي البارع أن نجاحه استند إلى رؤيته للإنسان الكامن وراء الرياضي، وهو نهج قد يكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار في تشكيلة الفريق التي عانت من عدم الاستمرارية خلال موسم آخر خالٍ من الألقاب.

    "كالمعتاد، حاولت أن أبني علاقة مع الشخص - وليس مع اللاعب - لأنك في النهاية شخص. أنت مجرد شخص يلعب كرة القدم. هذا واضح في ذهني"، أوضح أنشيلوتي.

    السعي لتحقيق التوازن الصحيح

    وحث أنشيلوتي الجماهير ومجلس الإدارة على التحلي بالصبر، مشيرًا إلى أن إيجاد توازن جديد هو المهمة الأساسية لأي شخص يتولى تدريب ريال مدريد، سواء كان مورينيو أو أي مرشح آخر. واختتم المدرب السابق لميلان وتشيلسي حديثه بالتأكيد على أن النجاح في مدريد يتطلب أكثر من مجرد مواهب من الطراز الرفيع. "لذا، يحتاج ريال مدريد إلى الوقت لإعادة بناء هذا الجو داخل الفريق، الذي حقق له الكثير من النجاحات (في السابق). إنها ليست مجرد مشكلة تتعلق بالجودة الفنية. لتحقيق النجاح، يجب أيضًا إيجاد توازن جيد"، أوضح أنشيلوتي.

    من المقرر أن يظل ألفارو أربيلوا مسؤولاً عن ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الإسباني ضد ريال أوفييدو وإشبيلية وأتلتيك بيلباو قبل أن يتم الإعلان عن المدرب الدائم التالي في البرنابيو.

