" روما هي مكاني المفضل وهذا هدفي القادم" .. مورينيو يختار المراوغة عند الرد على أنباء عودته إلى ريال مدريد

وخلال حديثه عن مسيرته الحافلة بالإنجازات، والتي شملت فترات مليئة بالألقاب مع تشيلسي وإنتر وريال مدريد، أدلى مورينيو باعتراف مفاجئ بشأن الفترة التي قضاها في العاصمة الإيطالية روما.
وعلى الرغم من إقالته من روما في يناير 2024، فإنه يكنّ احتراماً كبيراً للنادي وجماهيره، وقال البرتغالي: "بالنسبة لي، كان هذا أفضل مكان في مسيرتي المهنية. لم أشعر قط بمثل هذه الأجواء الرائعة حول فريق كرة قدم. كان ملعب أوليمبيكو دائمًا ممتلئًا".
قاد المدرب البرتغالي روما للفوز بلقب دوري المؤتمر في عام 2022 والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي، مما خلق علاقة رائعة مع المشجعين يعتقد أنها لا مثيل لها. وأضاف بشأن معاناتهم منذ رحيله: "لم أرَ مشاهد مثل تلك حتى عندما فزت بدوري أبطال أوروبا. روما الخاص بي انتهى. لا أريد أن أقول أي شيء آخر. في الواقع، شيء واحد فقط. لا ينبغي لأحد أن يلوم عشاق روما لعدم الفوز. مشجعو روما هم من يدعمون الفريق، ولا ينبغي لأحد أن يمسهم".