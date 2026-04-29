Jose Mourinho Benfica 2026Getty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

" روما هي مكاني المفضل وهذا هدفي القادم" .. مورينيو يختار المراوغة عند الرد على أنباء عودته إلى ريال مدريد

هل يعود البرتغالي إلى سانتياجو برنابيو من جديد؟

رد جوزيه مورينيو بشكل مباشر على التكهنات المتزايدة التي تربطه بعودة مثيرة إلى ريال مدريد ليحل محل ألفارو أربيلوا عقب نهاية الموسم الجاري.

وتوقف المدرب البرتغالي الأسطوري، الذي يقود حالياً فريق بنفيكا، لحظة للتفكير في الفترة العاطفية التي قضاها مع روما، واصفًا العاصمة الإيطالية بأنها البيئة الأبرز في مسيرته الحافلة بالإنجازات.

  • هل يعود مورينيو إلى ريال مدريد؟

    وسط تقارير مكثفة تفيد بأن ريال مدريد حريص على عودة البرتغالي مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو، قلل مورينيو من أهمية هذه الشائعات بالتركيز على مشروعه الحالي.

    وهو يتولى حالياً تدريب بنفيكا، لكن التقارير تشير إلى أن فلورنتينو بيريز يقود مساعي التعاقد مع مدربه السابق لإعادة الاستقرار إلى فريق عانى تحت قيادة أربيلوا.

    وعندما سُئل عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، قرر البرتغالي الاتجاه نحو"المراوغة" بشأن عودته إلى الدوري الإسباني.

  • GFX Jose Mourinho Florentino PerezGetty/GOAL

    مورينيو يكسر صمته

    وبدلاً من تأجيج الشائعات حول عودته للمرة الثانية إلى العاصمة الإسبانية، أكد المدرب البالغ من العمر 63 عاماً أن تركيزه لا يزال منصباً على المهمة الحالية في بنفيكا.

    وقال في مقابلة مع صحيفة "إيل جورنال": "هدفي التالي هو إعادة بنفيكا إلى دوري أبطال أوروبا"، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الحديث عن رحيله الفوري، على الرغم من التقارير التي تشير إلى وجود بند في عقده مع العملاق البرتغالي يسمح له بالرحيل بسهولة.

    وتأتي هذه الردود وسط تحذيرات من نجم ريال مدريد السابق جوتي، الذي أشار إلى أن مورينيو لم يعد في ذروة عطائه وأن بيريز يجب أن يبحث في مكان آخر عن شرارة تكتيكية تعيد الفريق إلى سابق عهده.

  • المكان الأفضل لمورينيو

    وخلال حديثه عن مسيرته الحافلة بالإنجازات، والتي شملت فترات مليئة بالألقاب مع تشيلسي وإنتر وريال مدريد، أدلى مورينيو باعتراف مفاجئ بشأن الفترة التي قضاها في العاصمة الإيطالية روما.

    وعلى الرغم من إقالته من روما في يناير 2024، فإنه يكنّ احتراماً كبيراً للنادي وجماهيره، وقال البرتغالي: "بالنسبة لي، كان هذا أفضل مكان في مسيرتي المهنية. لم أشعر قط بمثل هذه الأجواء الرائعة حول فريق كرة قدم. كان ملعب أوليمبيكو دائمًا ممتلئًا".

    قاد المدرب البرتغالي روما للفوز بلقب دوري المؤتمر في عام 2022 والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي، مما خلق علاقة رائعة مع المشجعين يعتقد أنها لا مثيل لها. وأضاف بشأن معاناتهم منذ رحيله: "لم أرَ مشاهد مثل تلك حتى عندما فزت بدوري أبطال أوروبا. روما الخاص بي انتهى. لا أريد أن أقول أي شيء آخر. في الواقع، شيء واحد فقط. لا ينبغي لأحد أن يلوم عشاق روما لعدم الفوز. مشجعو روما هم من يدعمون الفريق، ولا ينبغي لأحد أن يمسهم".

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تزايد الضغوط على أربيلوا

    بينما يركز مورينيو اهتمامه على بنفيكا، تتزايد الضغوط في ملعب سانتياجو برنابيو. تم تعيين ألفارو أربيلوا لقيادة الفريق الأول في يناير عقب رحيل تشابي ألونسو، لكنه يتعرض لضغوط شديدة بعد سلسلة النتائج السيئة التي عانى منها مؤخرًا. وتشير التقارير إلى أن الإدارة تبحث عن شخصية مميزة لتقود الفريق خلال المرحلة القادمة، ورغم أن مورينيو هو المرشح الأول في نظر بيريز، إلا أنه ليس الاسم الوحيد المطروح لهذا المنصب.

    وقد ارتبطت أسماء مدربين بارزين آخرين بهذا المنصب، مثل الأرجنتيني ليونيل سكالوني، ومدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو، وسيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت.

    وإذا عاد مورينيو، فستكون هذه أول فترة له في مدريد منذ 2010-2013، وهي حقبة اتسمت بمنافسة شديدة مع برشلونة بقيادة بيب جوارديولا.