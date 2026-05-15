مورينيو ورونالدو معًا في ريال مدريد؟ تشكيك بلياقة نجم النصر يحرمه من تحقيق "المعجزة الثانية"

كما أعرب ميندييتا عن قلقه بشأن قرار إعادة مورينيو لتولي المنصب للمرة الثانية، مشيرًا إلى التطور الذي طرأ على كل من المدرب والنادي.

وأضاف: «بالنسبة لي شخصيًا، فإن عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد تشكل مفاجأة. أعتقد أن العودة للمرة الثانية تمثل مخاطرة كبيرة. في مجال عملي، لا أعتقد أن هناك حالات كثيرة نجحت فيها هذه الخطوة.

"أما المرة الثالثة، فلا أراها مناسبة. أعتقد أيضًا أنه لم يعد مورينيو الذي كان عليه منذ سنوات، في المرة الأولى. أؤمن أن الأمور تغيرت كثيرًا بالنسبة له نفسه.

"هناك الكثير من الأشخاص المقربين من النادي الذين يقولون إنه الأولوية، إنه الخيار الأول للرئيس، لكنني أعتقد أنه لو كان الأمر بيدي، وهو بالطبع ليس كذلك، لما اعتبرته من بين الخيارات المتاحة."

وتطرق ميندييتا إلى التحديات التكتيكية، قائلاً: "أعتقد أنه بالنسبة لأي مدرب، حتى لو كان يتمتع بسمعة طيبة وتاريخ حافل، فإن ريال مدريد في الوقت الحالي فريق يصعب توليه. أعتقد أن هناك جانبين للأمر. الأول هو حقيقة أنهم لم يفوزوا منذ عامين، لذلك قدوم أي مدرب يحدث لتحقيق نتائج أفضل ممن سبقوه، الوظيفة صعبة جدًا هناك، الفريق بحاجة إلى لاعب واحد في كل خط من خطوط الملعب".

"تشابي ألونسو طلب هذا الأمر في بداية الموسم، ولم يتم منحه ما أراد، لذلك من المنطقي رحيل هؤلاء المدربين، وهو ما يجعلني أجد صعوبة كبيرة في ذهاب مدربين كبار إلى مدريد في الوضع الحالي."