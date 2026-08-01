عودة مودريك | أوديسة أوكرانية بنكهة "أوبر" في لندن!

في يناير 2023، نجح تشيلسي في حسم سباق ضم الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك من آرسنال في صفقة قٌدرت وقتها في حدود 70 مليون يورو مرشحة للارتفاع إلى مائة مليون بسبب الحوافز، صفقة وقتها كانت حديث العالم لكونها بداية سلسلة من الانتقالات التي جعلت الرقم مائة عاديًا وقابل للكسر.

بعد عام وحيد، تم إيقاف مودريك بسبب المنشطات ومادة ميلدونيروم التي في الأيام الأخيرة اعتبرتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات غير ممنوعة، لترفع إيقاف الجناح الأوكراني الذي كان يفترض أن يمتد لأربعة أعوام، وتعيده مجددًا لعالم كرة القدم بعد عامين من التيه.

مودريك أعلن تشيلسي عودته مباشرة لتدريبات الفريق ومعسكره الإعدادي الآسيوي، ولكن، أين كان مودريك خلال العامين الماضيين؟