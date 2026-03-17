Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
معتز الجمال

عودة مذهلة! حلم بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا ينتهي، بينما يحجز سبورتينغ لشبونة، الذي قدم أداءً رائعاً، مكانه في ربع النهائي بفضل عودة ملحمية

انتهت الرحلة المذهلة لفريق بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا بنهاية دراماتيكية. بعد أن حقق الفريق المغمور من القطب الشمالي تقدمًا مذهلاً بثلاثة أهداف في النرويج، تعرض للهزيمة على يد سبورتينغ لشبونة في لشبونة. وحقق العملاق البرتغالي فوزًا مذهلاً بنتيجة 5-0 بعد الوقت الإضافي، وقلب النتيجة السلبية ليحجز مكانًا تاريخيًا في ربع النهائي.

  • ليلة أوروبية تاريخية في ألفالادي

    انتهت رسمياً المسيرة الخيالية للنادي النرويجي القادم من بلدة صيد يبلغ عدد سكانها حوالي 55 ألف نسمة شمال الدائرة القطبية الشمالية. حقق نادي «سبورتينغ» ليلة الثلاثاء واحدة من أبرز الانتصارات المذهلة في تاريخ البطولة الطويل، حيث سحق منافسه المذهول بنتيجة 5-0 على ملعب «إستاديو خوسيه ألفالادي». وكان الضيوف قد وصلوا بفارق مريح قدره 3-0 من مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبهم "أسبميرا" الذي يتسع لـ 8000 متفرج. لكنهم واجهوا فريقاً مضيفاً لا يلين سيطر على الكرة منذ صافرة البداية، ليثبت أن الفارق الكبير في النتيجة لم يكن بالتأكيد عائقاً لا يمكن تجاوزه.

    • إعلان
  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    الليونز يقودون الهجوم ضد فريق أركتيك المتواضع

    اكتسبت العودة زخماً بفضل هدفي غونكالو إيناسيو وبيدرو غونكالفيز، اللذين زعزعا ثقة الضيوف. وجاءت نقطة التحول عندما سجل لويس خافيير سواريز ركلة جزاء بثقة في الدقيقة 78، محرزاً هدف التعادل 3-3 في مجموع المباراتين ومؤدياً المباراة إلى الوقت الإضافي. الفريق الأقصى شمالاً الذي شارك في المسابقة على الإطلاق، والذي سبق أن سحر عالم كرة القدم بفوزه على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وإنتر، وجد نفسه فجأة متفرجاً على خروجه من البطولة. وعلى الرغم من الجهود الدفاعية الشجاعة، لم يتمكن من صد موجات الهجوم المتواصلة.

  • أراوجو ونيل يحققان الفوز الحاسم

    مع استمرار التعادل الحرج خلال الوقت الإضافي، برز ماكسيميليانو أراوخو كبطل المباراة في الدقيقة 92. انطلق الظهير الأيسر الأوروغواياني إلى الأمام ليسجل الهدف الحاسم، مما وضع الفريق المضيف في المقدمة للمرة الأولى في مجموع المباراتين. كانت تلك ضربة قوية للنرويجيين، الذين نفد منهم العزم أخيراً. ومع اقتراب نهاية المباراة وتقدم الضيوف إلى الأمام بيأس، وضع رافائيل نيل اللمسة الأخيرة بإضافة الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليضمن التأهل بفوز مذهل بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    العمالقة يلاحظون هذه العودة المذهلة

    يعكس هذا العودة المذهلة المآثر المجيدة التي حققها النادي في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية للموسم 1963-1964 ضد مانشستر يونايتد. فبعد تعرضه لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 في أولد ترافورد، تمكن من قلب تأخره بثلاثة أهداف بفوزه المذهل 5-0 في لشبونة، ليحمل في النهاية الكأس في ذلك الموسم. وينتظر الفريق الليزبوني الآن الفائز في مباراة أرسنال وباير ليفركوزن لمعرفة من سيواجه في الدور التالي. وبينما تنتهي الرحلة بالنسبة للفريق المبتدئ، فإنه يغادر بعد أن نال احترامًا كبيرًا، في حين يعود الفريق البرتغالي بقوة إلى النخبة الأوروبية.

