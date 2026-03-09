ستكون هذه أول حذاء كرة قدم حديث تطلقه شركة ريبوك منذ عام 2010، مما يمثل لحظة مهمة في سعيها لاستعادة مكانتها كلاعب في مجال الرياضات الجماعية. قال تود كرينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ريبوك: "كرة القدم متجذرة بعمق في تراث ريبوك، وهي محور مستقبلنا. مع استمرارنا في إعادة بناء حضورنا في مجال الرياضات الجماعية، فإن شراكتنا مع لاعب موهوب من الطراز الرفيع مثل دوسان تشير إلى التزامنا بالمنافسة على أعلى المستويات. يتعلق الأمر بتكريم ما حققناه في الماضي مع تشكيل مستقبلنا بجرأة".

في ذروتها، كان لدى ريبوك لاعبون مثل جيجز وهنري وإيكر كاسياس وأندري شيفتشينكو ضمن قائمة الرياضيين التابعين لها، ولكن ظروف السوق وتغيير الاستراتيجية دفعاها إلى التوقف عن إنتاج خطوطها الخاصة بكرة القدم.

وهي تأمل في أن تتمكن من المنافسة مرة أخرى، وقد تستمد التشجيع من نجاح شركة Skechers الجديدة، التي تعمل ببطء على بناء مجموعتها الخاصة من لاعبي كرة القدم من المستوى الأول منذ دخولها مجال كرة القدم في عام 2023، وعلى رأسهم مهاجم بايرن ميونيخ وإنجلترا هاري كين.