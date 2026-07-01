هل يلعب ضد النرويج؟ تطور جديد في إصابة رافينيا وأنشيلوتي يتوخى الحذر!

على الرغم من الصور الإيجابية التي ظهرت للجناح وهو يستعيد لمسته مع الكرة، فإن الجهاز الفني البرازيلي مستعد للتحلي بالصبر.
ومع خضوع لوكاس باكيتا حاليًا للعلاج من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال مباراة اليابان، هناك رغبة داخلية في ضمان ألا يتعرض رافينيا لانتكاسة جراء العودة قبل الأوان إلى المنافسات الرسمية.
تشير مصادر ESPN إلى أنه على الرغم من تقدمه المشجع، إلا أن مشاركته في المباراة المقبلة ضد النرويج لا تزال غير مؤكدة.
ويقوم الفريق الطبي بمراقبة حالته يوميًا، ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قرارًا في اللحظة الأخيرة بشأن ما إذا كان لاعب ليدز يونايتد السابق سيُدرج في تشكيلة المباراة أم سيُحتفظ به للمشاركة المحتملة في ربع النهائي في حال تأهلت البرازيل.