Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

هل يلعب ضد النرويج؟ تطور جديد في إصابة رافينيا وأنشيلوتي يتوخى الحذر!

رافينيا
البرازيل
النرويج
كأس العالم

هل يتعرض اللاعب لانتكاسة؟

تلقت البرازيل دفعة معنوية كبيرة على صعيد اللياقة البدنية لأحد أهم نجومها، قبل مباراتها في دور الـ16 من كأس العالم ضد النرويج، بعد عودة رافينيا إلى الملاعب.

وقد خطا جناح برشلونة خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرة تعافيه يوم الثلاثاء، مما منح كارلو أنشيلوتي دفعة معنوية بعد المخاوف الأخيرة بشأن الإصابات التي أصابت الفريق.

  • تقدم ملحوظ في نيوجيرسي

    تلقّت استعدادات البرازيل لخوض مباريات دور الـ16 في كأس العالم دفعة قوية بعودة رافينيا إلى التدريبات. فقد خضع مهاجم برشلونة لأول حصة تدريبية فردية له على أرض الملعب في نيوجيرسي يوم أمس، الثلاثاء، في خطوة تمثل علامة فارقة في تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن كانت قد أبعدته عن الملاعب خلال مرحلة المجموعات.

    وقد عمل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن كثب مع الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي للتغلب على هذه المشكلة العضلية.

    وفي حين مُنح بقية أعضاء الفريق فترة راحة حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، بقي رافينها في معسكر التدريب لمواصلة برنامجه المكثف لإعادة التأهيل، مما يدل على التزامه باستعادة لياقته البدنية الكاملة استعدادًا للمرحلة الحاسمة من البطولة.

    • إعلان
  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حذر أنشيلوتي

    على الرغم من الصور الإيجابية التي ظهرت للجناح وهو يستعيد لمسته مع الكرة، فإن الجهاز الفني البرازيلي مستعد للتحلي بالصبر.

    ومع خضوع لوكاس باكيتا حاليًا للعلاج من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال مباراة اليابان، هناك رغبة داخلية في ضمان ألا يتعرض رافينيا لانتكاسة جراء العودة قبل الأوان إلى المنافسات الرسمية.

    تشير مصادر ESPN إلى أنه على الرغم من تقدمه المشجع، إلا أن مشاركته في المباراة المقبلة ضد النرويج لا تزال غير مؤكدة.

    ويقوم الفريق الطبي بمراقبة حالته يوميًا، ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قرارًا في اللحظة الأخيرة بشأن ما إذا كان لاعب ليدز يونايتد السابق سيُدرج في تشكيلة المباراة أم سيُحتفظ به للمشاركة المحتملة في ربع النهائي في حال تأهلت البرازيل.

  • صراع متكرر مع الإصابات

    تعد النكسة الأخيرة التي تعرض لها رافينيا محبطة بشكل خاص، لا سيما بالنظر إلى تاريخه الحديث مع إصابات مماثلة. وتعد هذه الإصابة الحالية في الفخذ هي المرة الخامسة التي يعاني فيها من مشكلة في نفس المنطقة خلال موسم 2025-26، بعد أن غاب سابقًا عن مباريات كل من برشلونة والمنتخب الوطني بسبب إصابات عضلية مختلفة ورضوض.

    وقد وقعت الإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فازت فيها البرازيل 3-0 على هايتي في فيلادلفيا. وبدا الجناح في حالة من الحزن الشديد وهو يغادر الملعب، خوفًا من أن يكون حلمه بالمشاركة في كأس العالم قد انتهى.

    ومع ذلك، فإن تشخيص الإصابة على أنها إجهاد عضلي وليس تمزقًا كاملاً قد أبقى الباب مفتوحًا أمام عودته، شريطة أن يستجيب جسده بشكل جيد لزيادة حجم التدريبات هذا الأسبوع.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    ثقة برازيلية

    وفقًا لشبكة ESPN، يسود معسكر المنتخب البرازيلي شعور بالثقة بأن الفريق يمتلك العمق اللازم لتجاوز دور الـ16 دون المخاطرة بشكل غير ضروري بجناحهم النجم.

    وفي غياب رافينيا، انضم الموهبة الشابة رايان إلى التشكيلة الأساسية، مضيفاً ديناميكية مختلفة على الجناح في ظل الخطة التكتيكية التي وضعها أنشيلوتي. وتبقى الأولوية هي ضمان جاهزية لاعب برشلونة بنسبة 100 في المائة للمراحل اللاحقة، بدلاً من إجباره على العودة مبكراً مما قد يؤدي إلى غياب طويل الأمد.

كأس العالم
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
النرويج crest
النرويج
النرويج