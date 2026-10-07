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David SilvaGoal Only / GFX
علي سمير

دافيد سيلفا يتراجع عن الاعتزال .. حملة جديدة لعودة الأساطير و"فاشل ريال مدريد" ينتظره لاستعادة الشغف الضائع

فقرات ومقالات
التحليل الفني
شاتين ضد هونغ كونغ إف سي
شاتين
هونغ كونغ إف سي
دوري هونج كونج
ديفيد سيلفا
رونالدينيو
مانشستر سيتي
إسبانيا
فالنسيا

عودة مفاجئة للنجم الإسباني السابق

في خطوة غير متوقعة ومثيرة للجدل، أعلن الساحر الإسباني دافيد سيلفا، أنه سيعود مرة أخرى إلى الملاعب بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي منذ 3 سنوات.

سيلفا حقق الكثير من الإنجازات في حياته المهنية، لعل أبرزها الحصول على 4 ألقاب دوري إنجليزي مع مانشستر سيتي مع 7 كؤوس محلية، قبل العودة مرة أخرى لريال سوسييداد في 2020.

وعلى الصعيد الدولي، كان لاعب فالنسيا وريال سوسييداد السابق جزءًا من الحقبة الذهبية الإسبانية، وساهم في فوز بلاده بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010، لذلك فهو ليس بحاجة إلى الحصول على أي بطولات لإثبات نفسه أمام الجميع.

ولهذا السبب، يبدو الاحتمال الأقرب أن سيلفا افتقد لكرة القدم وأراد إمتاع عشاقها من جديد، ولكن برحلة غريبة ومفاجئة مع نادي " سوبريم شا تين" المنتمى لدولة كونج كونج!

  • FBL-ENG-PR-MAN-CITY-BLACKPOOLAFP

    إعلان رسمي


    النادي المذكور كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:"نعلن رسميًا انضمام لاعب الوسط الإسباني الأسطوري دافيد سيلفا، صاحب الرقم 21 إلى نادينا، سيصل إلى هونج كونج قريبًا للتواجد مع الفريق".

    وأضاف:"سينضم سيلفا للتدريبات لاستعادة أعلى مستويات اللياقة البدنية قبل الظهور الأول له معنا، أعضاؤنا المؤسسون محظوظون جدًا بهذه الخطوة، ستكون هناك أولوية حصرية لمشاهدة التدريبات والتقاط الصور التذكارية معه".

    وفي سياق متصل قال اللاعب نفسه:"أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى سوبريم شا تين، أتطلع إلى زيارة هونج كونج للاستمتاع بثقافتها ومأكولاتها الشهية وبالتأكيد كرة القدم، متشوق لهذه الخطوة وأتطلع لرؤيتكم قريبًا".

    ووفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فإن سيلفا وقع على عقد قصير الأجل، دون الإعلان بالتحديد عن مدته، حيث لا توجد معلومة رسمية حتى الآن حول موعد انتهاء تجربته الجديدة.


  • Ronaldinho AC MilanGetty

    حملة جديدة لعودة المعتزلين؟

    تصريحات سيلفا فور إعلان انتقاله إلى فريقه الجديد، تؤكد أن متعة كرة القدم واستعادة أجواء اللعبة، هي السبب الرئيسي وربما "الوحيد" من أجل هذه الخطوة، لأن الإسباني لا ينقصه المال ولا الألقاب.

    اعتزال المايسترو الإسباني لكرة القدم جاء بشكل صادم وغير مرتب رغم وصوله إلى 37 سنة وقتها، حيث قرر إنهاء مسيرته مع اللعب بسبب إصابة قوية تعرض لها في الرباط الصليبي الأمامي، خلال الفترة التحضيرية مع ريال سوسييداد.

    صاحب الـ40 سنة قرر السير على خطى النجم البرازيلي رونالدينيو، والذي عاد هو الآخر للعبة من أجل الانتقال إلى فريق رافينا الإيطالي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المحلية.

    البرازيلي الذي يكبر سيلفا بـ6 سنوات لم يلعب حتى الآن أي مباراة رسمية مع فريقه الجديد، ولكنها خطوة مذهلة بعد الابتعاد عن اللعبة لفترة استمرت 11 سنة، حيث يبدو أن ساحر برشلونة نجح في تشجيع المزيد من النجوم للعودة مرة أخرى ولو بشكل رمزي.

    محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، أعلن هو الآخر عن عودته من الاعتزال في شهر يناير القادم، في خطوة مفاجئة لعشاق الكرة المصرية، حيث قال ذلك في تصريحات لـ"MBC مصر 2" ليبدو أنها حملة منتشرة بين الأساطير.

    وبالحديث عن اللعب في هونج كونج على وجه التحديد، باعتبارها دولة مميزة يمكن للنجوم العالميين الاستمتاع فيها بحياتهم بمراحل متأخرة من مسيرتهم، فبالتأكيد سيلفا ليس الأول.

    ماتيا كيزمان : لاعب أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق، لعب لفريق ساوث تشاينا في 2012 قبل انتهاء رحلته مع الملاعب.

    أسير إيارامندي : لاعب ريال مدريد السابق الذي فشل في إثبات نفسه مع الميرينجي، انتقل إلى نادي "كيتشي" في هونج كونج ولا يزال يلعب له حتى الآن.

    دييجو فورلان: لعله الاسم الأبرز في هذه القائمة، حيث لعب في الهند وانتقل لكيتشي في 2018 قبل الرحيل عنه في نفس العام، وخاض مع الفريق 14 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

  • Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    ماذا ينتظر دافيد سيلفا في هونج كونج؟

    بفضل "اللاعب والمالك" جيم وونج تشي تشوين، تمكن فريق سوبريم شا تين من الصعود إلى الدوري الممتاز في هونج كونج للموسم الجاري 2026/2027.

    مالك النادي الطموح سبق أن تعهد لجماهير الفريق بالتعاقد مع نجم عالمي، وبالفعل حاول ضم خوان ماتا لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق، ولكن الصفقة لم تنجح، ليفي بوعده أخيرًا من خلال سيلفا.

    وخاض الفريق حتى الآن 4 مباريات في الموسم الجديد، نجح في الفوز مرة واحدة فقط وتعرض لللهزيمة في 3 مناسبات، ليتم الإعلان عن تعيين الإنجليزي توم بالانتاين كمدير فني جديد للفريق.

    ويقبع شا تين حاليًا في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المكون من 11 فريقًا وفي رصيده 3 نقاط، بينما يأتي المتصدر "لي مان" في المركز الأول بـ12 نقطة من 4 انتصارات.

    ووفقًا للتقارير الأولية، فمن المتوقع أن يلعب سيلفا مباراته الأولى مع فريق الجديد الأسبوع القادم، عندما يلعب شا تين أمام "هونج كونج إف سي" يوم 18 أكتوبر الجاري.


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