مفاجأة .. لاعب مصري "حالي" يقترب من الاعتزال للانتقال إلى الاتحاد بدور خاص!

أحمد حجازي

يأتي من ضمن الأسماء المرشحة بقوة

كشف الناقد السعودي ماجد هود، عن احتمالية عودة المدافع المصري أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد، ولكن في دور مختلف تمامًا عن مهمته كلاعب.

الاتحاد يعيش فترة محبطة خلال الموسم الكروي 2025/2026، وذلك بخسارته جميع البطولات التي تنافس عليها تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، مما ينذر بالكثير من التغييرات الإدارية بالعميد.

  • هل يعود حجازي؟

    وقال هود خلال ظهوره عبر برنامج "دورينا غير":"من الطبيعي حدوث بعض التغييرات قريبًا، لأن هذا الموسم يعتبر نكسة على نادي الاتحاد، ومن ضمن الأسماء التي تم طرحها ليكون ضمن الجهاز الإداري أو الفني هو أحمد حجازي لاعب نيوم".

    وأوضح:"هو من ضمن الأسماء المرشحة ليكون مع الجهاز الإداري أو الفني، وذلك خلال الموسم المقبل وليس الآن، هذه معلومة حصلت عليها مؤخرًا ومتأكد منها".



    هل يعتزل حجازي من أجل الاتحاد؟

    عندما تم سؤال ماجد هود عن هذه الإمكانية، لم يمتلك إجابة واضحة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقوم بالتفاوض مع اللاعب لطرح الفكرة عليه وانتظار إجابته.

    ويلعب حاليًا حجازي البالغ من العمر 35 سنة بصفوف فريق نيوم السعودي، ويعتبر من العناصر الأساسية له بخوض 25 مباراة على مستوى دوري روشن وكأس الملك، ونجح في تسجيل هدفًا وحيدًا.


  • تجربة المدافع المصري مع الاتحاد

    المدافع المصري انضم للاتحاد قادمًا من وست بروميش ألبيون على سبيل الإعارة في البداية بعام 2020، قبل تحويل الصفقة لبيع نهائي في العام التالي مقابل 2.50 مليون يورو، وانضم في وقت لاحق لنيوم بالمجان في 2024.

    وخاض المدافع المخضرم 101 مواجهة مع الاتحاد بكل البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين، وساهم في الحصول على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي لموسم 2022/2023.



    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 29 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 14 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

