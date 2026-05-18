Mark Doyle و علي رفعت

عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد.. الرابحون والخاسرون من قرار فلورنتينو بيريز المثير للجدل بإعادة "الاستثنائي" إلى البرنابيو!

الأمر أصبح حقيقة! بعد تهديداته المتكررة بإعادة جوزيه مورينيو إلى البرنابيو، قام فلورنتينو بيريز بذلك بالفعل. يوم الاثنين، أكدت تقارير واسعة النطاق أن ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع مورينيو ليعود لتولي منصب المدرب للمرة الثانية، بعد 13 عامًا من انتهاء فترة عمله الأولى في جو من التوتر.

وبالطبع، كان تأكيد إعادة تعيين مورينيو أمراً متوقعاً. فقد كُشف الشهر الماضي فقط أن مورينيو كان على رأس قائمة رغبات بيريز لخلافة ألفارو أربيلوا، الذي لم يكن قد تولى المنصب إلا في يناير ليحل محل تشابي ألونسو الذي أُقيل على عجل. ومع ذلك، لا يزال توقيت هذا القرار صادماً.

ريال مدريد هو نادٍ يمر بأزمة كاملة، مع رئيس يتعرض لضغوط شديدة ويستعد لشن حرب، ولاعبين يدخلون المستشفى بسبب زملائهم في الفريق، وملايين المشجعين يوقعون على عريضة تطالب ببيع المهاجمين النجوم. وبالتالي، فإن إضافة مورينيو إلى هذا المزيج يشبه صب البنزين على نار مشتعلة.

إذن، من هم الفائزون والخاسرون الكبار في قرار صادم وغير مفاجئ في آن واحد؟ GOAL يحلل كل شيء...

    الفائز: جوزيه مورينيو

    باعتباره أحد أكثر الشخصيات ثقةً بنفسها في عالم كرة القدم، سيشعر مورينيو بلا شك بأنه عاد إلى المكان الذي ينتمي إليه، حيث يدير أحد أكبر الأندية في هذه الرياضة. لكن الحقيقة هي أن «الاستثنائي» لم يعد «استثنائياً» إلى هذا الحد.

    ربما كان بنفيكا حريصاً على الاحتفاظ بمدرب أعاد توظيفه في سبتمبر الماضي فقط، لكن أرباب عمل مورينيو الأربعة السابقين - فنربخشة وروما وتوتنهام ومانشستر يونايتد - كانوا جميعاً سعداء برحيله.

    عندما وصل مورينيو إلى مدريد في عام 2010، كان يُنظر إليه من قبل العديد من المحايدين على أنه المدرب رقم 1 في العالم، بعد أن فاز للتو بثلاثية مع إنتر، عقب تحقيق نجاح تاريخي مماثل مع تشيلسي وبورتو. ومع استعداده للعودة، لم يفز مورينيو بأي لقب دوري منذ عام 2015، في حين أن دوري المؤتمرات هو الكأس الوحيد الذي فاز به خلال السنوات التسع الماضية.

    لذا، بينما شكك مورينيو مؤخرًا في مؤهلات العديد من المدربين الشباب الذين تم تعيينهم في فرق كبرى، فإنه في الواقع لم يفعل شيئًا بنفسه خلال العقد الماضي ليستحق مثل هذا المنصب المرموق. لهذا السبب وحده، يجب أن يشعر بالامتنان الشديد لبيريز لمنحه الفرصة لإثبات أنه لا يزال يمتلك ما يلزم للتفوق على أعلى المستويات.

    الخاسر: فلورنتينو بيريز

    أخيرًا حصل بيريز على الرجل الذي يريده... مرة أخرى! لطالما آمن رئيس ريال مدريد بأن إدارة الملكي تتطلب شخصية من نوع خاص — وربما يكون محقًا في ذلك، لإنصافه. كان زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي من نفس النوع، شخصيتان هادئتان ورباطة جأش تحظيان بالاحترام بفضل مسيرتيهما الرائعتين كلاعبين. ونتيجة لذلك، أثبت كلاهما براعة كبيرة في التحكم في العواطف داخل غرفة ملابس مليئة بالأنا المتضخمة، في بيئة يمكن القول إنها الأكثر ضغطاً في عالم كرة القدم.

    لكن المشكلة هي أن مورينيو لا يشبه زيدان أو أنشيلوتي. فهو لا يخفف التوتر، بل يطلق "قنابل الحقيقة" أينما ذهب، ولا يكترث مطلقاً بالعواقب أو الضحايا. ومع ذلك، فبينما كان مورينيو يُعتبر في السابق خبيراً في التحفيز، لم تعد أساليبه تعمل بنفس الفعالية التي كانت عليها من قبل. والأهم من ذلك، أنها لم تكن ناجحة تماماً في ريال مدريد.

    لقد حقق نجاحاً ملحوظاً في كسر هيمنة برشلونة على لقب الدوري الإسباني خلال فترة عمله الأولى كمدرب، لكن فترة عمله المضطربة التي لم تكن مستدامة انتهت قبل الأوان لأنه فقد دعم العديد من الأعضاء الرئيسيين في غرفة الملابس، بما في ذلك اثنين من أيقونات النادي هما سيرجيو راموس وإيكر كاسياس. حتى أن الأخير عارض عودته المحتملة - لكن مناشدة الحارس السابق لم تلق آذاناً صاغية، كما كان متوقعاً.

    بيريز مقتنع تماماً بأن مورينيو لا يزال الرجل المناسب، وقد راهن فعلياً برئاسته على ذلك. لكن هذه ليست واحدة من تلك المجازفات التي من المرجح أن تؤتي ثمارها بشكل مذهل. على العكس من ذلك، فمن شبه المؤكد أن تنقلب عليه بشكل سيئ.

    الفائز: برشلونة

    رحب هانسي فليك بتعيين ألونسو مدربًا لريال مدريد الصيف الماضي، لكنه كان يدرك أيضًا أن ذلك قد يكون خبرًا سيئًا لبرشلونة. وكان فليك قد تحدث إلى المدرب السابق لباير ليفركوزن خلال فترة توليه منصب مدرب منتخب ألمانيا، وتأثر بشدة بفلسفة الإسباني الكروية.

    كما أشار وصول ألونسو إلى تغيير طال انتظاره في نهج البرنابيو. بدا الأمر كما لو أن خوسيه أنخيل سانشيز قد أقنع بيريز بتبني أسلوب لعب أكثر حداثة يفضل العمل الجماعي على الفردية.

    ومع ذلك، لم يكن الرئيس مقتنعاً تماماً أبداً، حتى بعد أن حقق ريال مدريد بقيادة ألونسو بداية مشجعة للموسم، توجت بفوز 2-1 في أول كلاسيكو للموسم، مما مكن "البلانكوس" من توسيع الفارق إلى خمس نقاط عن برشلونة في صدارة الترتيب.

    وبالتالي، بمجرد أن ساءت النتائج، ووجد بيريز نفسه أمام خيار صعب بين دعم مدرب متطلب يحاول بناء شيء ذي مغزى في مدريد أو إرضاء مجموعة صغيرة من النجوم غير الراضين بقيادة فينيسيوس جونيور، قرر قطب البناء التخلي عن مشروع ألونسو بعد ستة أشهر فقط.

    ومع ذلك، في حين أن سمعة ألونسو قد تم إصلاحها بشكل أساسي بسبب الفوضى التي يجد ريال مدريد نفسه فيها الآن، فإن سمعة بيريز قد أصبحت في حالة يرثى لها. في يأس، لجأ الآن إلى مورينيو لمحاولة إصلاح الأمور - تمامًا كما فعل في عام 2010.

    من الواضح أن برشلونة سيكون حذراً إلى حد ما من مورينيو، الذي فاز بكأس الملك ولقب الدوري الإسباني خلال فترة توليه السابق لريال مدريد، لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى عودته على أنها أمر يستدعي القلق المفرط. قد لا يكونون جيدين تماماً كما كانوا قبل 16 عاماً، لكن فليك فاز ببطولتين متتاليتين بفريق شاب متحد، في حين أن شخصية مورينيو المثيرة للجدل تدخل الآن إلى غرفة ملابس منقسمة.

    وبالتالي، يمكننا أن نتوقع أن يقوم فريق برشلونة المكون من إخوة من لا ماسيا بتحطيم مرتزقة مدريد في الموسم المقبل.

    الخاسر: فينيسيوس جونيور

    لو كان فينيسيوس على خلاف مع ألونسو، فما هي احتمالات أن يتمتع البرازيلي بعلاقة عمل وديّة مع رجل يُرجح أنه يكنّ له بالفعل بعض العداء الشخصي؟!

    وحتى لا ينسى أحد، فقد اتهم مورينيو فينيسيوس بأنه المسؤول عن المشاهد الصادمة التي شاهدناها في استاد دا لوز في فبراير الماضي، عندما تعرض الجناح للإهانة اللفظية من قبل جماهير الفريق المضيف وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بعد أن افتتح التسجيل في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا في لشبونة.

    بريستياني - الذي غطى فمه بقميصه لمنع أي شخص من رؤية ما قاله بالضبط - تم إيقافه لاحقًا بسبب "سلوكه المعادي للمثليين" تجاه فينيسيوس. ومع ذلك، تجنب الأرجنتيني بشكل مثير للجدل أي عقوبة بسبب الإساءة العنصرية المزعومة للاعب البرازيلي الدولي - وهي تهمة نفى بريستياني دائمًا، حتى عندما تحدث إلى مورينيو بعد المباراة.

    ومع ذلك، فإن رأي مورينيو في الحادثة برمتها أثار غضب الناس في جميع أنحاء العالم، كما كشف لـ Amazon Prime في ذلك الوقت: "قلت لـ [فينيسيوس]، عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك فقط أن تحتفل وتعود... هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في الملعب الذي يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما، دائمًا."

    كان هذا تصريحاً مذهلاً من مورينيو، وهو إعلان غير ملائم يلقي باللوم فعلياً على فينيسيوس في كل الإساءات العنصرية البشعة التي تعرض لها على مر السنين. ونتيجة لذلك، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان وصول مورينيو سيكون له أي تأثير على مفاوضات مدريد المطولة حول تجديد عقد فينيسيوس، الذي سيصبح لاعباً حراً العام المقبل، وبالتالي ترتبط اسمه بانتقال صيفي إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى.

    الفائز: أصحاب حقوق البث

    سواء أحببته أم كرهته، فإن مورينيو يجعل من المستحيل تجاهله. قد لا يكون بعد الآن رائداً في مجال التكتيكات، لكن عندما يتعلق الأمر باستفزاز الناس، يظل البرتغالي في فئة خاصة به.

    لا أحد يتلاعب بالإعلام مثل مورينيو، الذي يعد في الأساس حلم أي صحفي بسبب الكم الهائل من التصريحات المثيرة التي يطلقها في كل مرة يضع فيها أحدهم ميكروفوناً أمام فمه الذي لا يتوقف عن الكلام. اعتماداً على مزاجه (أو نيته المسبقة)، يمكن أن يكون مضحكاً بقدر ما يكون مسيئاً - وهذا هو السبب في أن الجميع يريد سماعه يتحدث.

    بشكل أساسي، لا يزال مورينيو يحقق نجاحاً كبيراً، لذا فإن عودته إلى ريال مدريد ستلقى ترحيباً على الأقل من قبل أصحاب حقوق البث في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك - لأن لا أحد يبقى محايداً عندما يتعلق الأمر بـ"الاستثنائي" كما يطلق على نفسه. وبالتالي، سيتابع مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم المباريات أسبوعياً إما للاحتفال بانتصاراته - أو هزائمه.

    الخاسر: كرة القدم الإسبانية

    بعد أن قام مورينيو بضرب مساعد مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا في عينه عقب مباراة «الكلاسيكو» الساخنة التي جرت في أغسطس 2011، اتهم جيرارد بيكيه مدرب ريال مدريد آنذاك بـ«تدمير كرة القدم الإسبانية». قد لا يكون المدافع الكتالوني من أكثر الشخصيات التي يمكن الوثوق بها، لكنه كان محقاً في ذلك.

    وكما قال أندريس إنييستا، المعروف بأسلوبه الهادئ وشخصيته المحبوبة، لاحقاً لقناة "لا سيكستا"، فإن مورينيو "زرع" جواً من "الكراهية" بين ريال مدريد وبرشلونة، مما أدى في النهاية إلى "إلحاق ضرر كبير بالمنتخب الوطني". وأوضح الفائز بكأس العالم: "ليس عليك أن تكون من برشلونة أو ريال مدريد لتدرك أن هذه الحالة كانت مزعجة، وأن العنصر الأساسي في تلك القصة كان مورينيو".

    يعتقد كاسياس أيضًا أن السبب وراء تغير موقف مورينيو تجاهه هو محاولته إعادة بناء بعض الجسور التي كان المدرب قد أحرقها.

    "تحدثت إلى تشافي هيرنانديز وكارليس بويول"، قال قائد ريال مدريد السابق لصحيفة AS في عام 2016. "قلت إننا سننتهي بوضع عبء على كرة القدم الإسبانية وأننا بحاجة إلى تهدئة الأمور بيننا. ربما لم يعجب [مورينيو] أنني تحدثت إلى أشخاص من برشلونة لتخفيف التوتر..."

    لذلك، يبدو أن هذا هو أسوأ وقت ممكن لعودة مورينيو إلى البرنابيو، حيث يتبادل برشلونة وريال مدريد حالياً الاتهامات بالفساد والتأثير على المسؤولين. وبالفعل، وكما قال بيكيه في عام 2011، "سينتهي هذا الأمر بشكل سيء للغاية".

