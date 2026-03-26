عودة جادون سانشو المثيرة إلى بوروسيا دورتموند تحظى بدعم شخصية بارزة

تدور منذ أيام نقاشات حول عودة المهاجم مرة أخرى. ووفقًا لمعلومات صحيفة«بيلد»، فإن نادي بوروسيا دورتموند، وعلى رأسهم الرئيس هانز-يواكيم فاتزه، مهتمون بذلك، ولكن بشروط محددة فقط. فعلى الرغم من أن الانتقال سيكون بدون رسوم انتقال، إلا أن النادي لا يرغب في دفع أي مبلغ مقدم، ويخطط لتقديم راتب للاعب بحد أقصى خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

انتقل سانشو في عام 2017 من أكاديمية مانشستر سيتي إلى دورتموند، وأصبح لاعباً أساسياً هناك منذ عام 2018. في عام 2021، انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، لكنه لم ينجح في التأقلم هناك. في شتاء 2024، عاد إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة نصف عام. بعد ذلك، أعاره مانشستر يونايتد إلى تشيلسي لمدة عام. في العام الأخير من عقده، تم إعارته مرة أخرى، هذه المرة إلى أستون فيلا. مع الفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 31 مباراة.