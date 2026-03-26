أثار ماركو رويس (36 عامًا) المزيد من التكهنات حول عودة جادون سانشو (26 عامًا) مرة أخرى إلى بوروسيا دورتموند.
ترجمه
عودة جادون سانشو المثيرة إلى بوروسيا دورتموند تحظى بدعم شخصية بارزة
وقال أسطورة بوروسيا دورتموند لصحيفة «سبورت بيلد»: «أنصح جادون في المقام الأول بأن يبحث عن المكان الذي يشعر فيه بالراحة مرة أخرى ويستعيد مستواه. وإذا كان ذلك في بوروسيا دورتموند، فسيكون ذلك جيدًا له ولدورتموند على حد سواء!»
وأبرز رويس، الذي كان زميل سانشو في الفريق من 2017 إلى 2021 وكذلك في النصف الأول من عام 2024، صفاته المميزة قائلاً: "نادراً ما لعبت مع لاعب يتخذ قرارات جيدة بشكل غريزي وفي المواقف الصعبة."
- Getty Images Sport
دورتموند يريد استعادة سانشو - لكن ليس بأي ثمن
تدور منذ أيام نقاشات حول عودة المهاجم مرة أخرى. ووفقًا لمعلومات صحيفة«بيلد»، فإن نادي بوروسيا دورتموند، وعلى رأسهم الرئيس هانز-يواكيم فاتزه، مهتمون بذلك، ولكن بشروط محددة فقط. فعلى الرغم من أن الانتقال سيكون بدون رسوم انتقال، إلا أن النادي لا يرغب في دفع أي مبلغ مقدم، ويخطط لتقديم راتب للاعب بحد أقصى خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.
انتقل سانشو في عام 2017 من أكاديمية مانشستر سيتي إلى دورتموند، وأصبح لاعباً أساسياً هناك منذ عام 2018. في عام 2021، انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، لكنه لم ينجح في التأقلم هناك. في شتاء 2024، عاد إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة نصف عام. بعد ذلك، أعاره مانشستر يونايتد إلى تشيلسي لمدة عام. في العام الأخير من عقده، تم إعارته مرة أخرى، هذه المرة إلى أستون فيلا. مع الفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 31 مباراة.
- Getty Images Sport
ريوس يتصور إمكانية البقاء في الولايات المتحدة
انتقل رويس، الذي يُقال إنه صديق حميم لسانشو، إلى فريق لوس أنجلوس غالاكسي في عام 2024. ويستمر عقده هناك حتى نهاية عام 2027. وبعد اعتزاله اللعب، سيعمل سفيرًا للعلامة التجارية لنادي بوروسيا دورتموند. لكنه ألمح في حديثه مع مجلة «سبورت بيلد» إلى أنه يتصور البقاء لفترة أطول في الولايات المتحدة.
قال ريوس: "نشعر حالياً براحة كبيرة كعائلة هنا. ما إذا كنا سنعيش هنا بعد انتهاء مسيرتي الكروية أم لا، يعتمد على عدة أمور، لكن بشكل عام يمكننا أن نتصور البقاء لفترة أطول".
جادون سانشو: إحصائيات أدائه في موسم 2025/26
المباريات
31
الأهداف
1
تمريرات حاسمة
3
دقائق اللعب
1,520