AFP
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عودة ثنائي باريس سان جيرمان.. ديمبيلي يدعم إنريكي قبل مواجهة مانشستر سيتي!
إنريكي يستعيد الثنائي النجم قبل رحلة الاتحاد
سيكون إنريكي قادرًا على الاعتماد على أسلحته الهجومية والدفاعية الأساسية في مواجهة دوري أبطال أوروبا الضخمة أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء. فقد تلقّى تشكيل باريس سان جيرمان دفعة قوية نهاية هذا الأسبوع بعودة ديمبيلي ومينديش إلى "كامبوس بي إس جي" في بواسي.
وكان اللاعبان قد حصلا على فترة راحة ممتدة بعد فترة التوقف الدولي المرهقة، لضمان وصولهما إلى المراحل الحاسمة من شهر أكتوبر في كامل جاهزيتهما البدنية. ووجودهما في التدريبات يعني أن العملاق الباريسي سيسافر إلى شمال إنجلترا بتشكيلة تكاد تكون مكتملة القوة لمواجهة مرحلة الدوري.
وبحسب ما أوردته ليكيب، فإن توقيت عودتهما تمت إدارته بعناية من قبل الطاقم الطبي والجهاز الفني. وكان ديمبيلي أول من ظهر مجددًا في مركز التدريبات يوم السبت، بينما انضم الدولي البرتغالي مينديش إلى زملائه يوم الأحد. وقد جاءت فترة الراحة التكتيكية هذه بهدف التخفيف من الإجهاد الذي غالبًا ما يلاحق اللاعبين الكبار خلال الرزنامة الخريفية المزدحمة.
- AFP
تعزيز هجومي لباريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي
تأتي عودة هذين النجمين في الوقت المناسب، نظرًا لمستوى المنافس الذي ينتظرهما على ملعب الاتحاد. فرغم أن باريس سان جيرمان حقق بداية مثمرة في مسابقته المحلية، إلا أن الرحلة لمواجهة بطل الدوري الإنجليزي الأسبق تمثل تحديًا من مستوى مختلف تمامًا.
يعتمد المخطط التكتيكي لإنريكي بشكل كبير على السرعة الانفجارية لديمبيلي على الجهة اليمنى، وعلى الخطورة التي يمثلها مينديش عبر التحركات الهجومية المتداخلة على الجهة اليسرى. وجاهزية الاثنين للمشاركة أساسيًا توفر الاتساع والحيوية اللازمين لتمديد دفاع مانشستر سيتي الذي عانى تاريخيًا في التعامل مع التحولات السريعة عالية الشدة.
إدارة الكثافة البدنية لديمبيلي
لم يكن قرار إراحة ديمبيلي مجرد مكافأة على خدمته الدولية، بل خطوة محسوبة لمعالجة بيانات بدنية محددة. وقد تبيّن أن عثمان نفسه أبدى دهشته من تعرّضه لانخفاضات بدنية كبيرة بعد الدقيقة الستين في مباريات دوري أبطال أوروبا ذات الأهمية الكبيرة الموسم الماضي.
ويدرك الجهاز الفني لباريس سان جيرمان هذا المنحى تمام الإدراك، وهو يمنح الأولوية لحيويته لضمان قدرته على الحفاظ على مردود عالي الشدة لمدة 60 إلى 70 دقيقة على الأقل أمام فريق إنزو ماريسكا. ومن خلال منحه هذه الفترة من الاستشفاء، يأمل إنريكي في إطلاق نسخة من لاعب برشلونة السابق قادرة على الحفاظ على حجم انطلاقاته السريعة حتى وقت متأخر من الشوط الثاني.
- Getty Images Sport
تحديثات الإصابات وعمق التشكيلة
وفي حين أن الأنباء المتعلقة بمينديش وديمبيلي إيجابية إلى حد كبير، فإن غرفة العلاج في باريس سان جيرمان ليست خالية تمامًا. فالنادي سيفتقد خدمات الموهبة الشابة سيني مايولو في رحلة الفريق إلى مانشستر، بعد أن تعرض لاعب الوسط لإصابة عضلية خلال فترة الارتباط الدولي مع منتخبات فرنسا للفئات السنية، ما حرمه من تجربة كانت ستكون قيّمة ضمن قائمة الفريق الأول لمباراة بهذا الحجم. وعلى الرغم من هذه الانتكاسة الطفيفة، لا تزال الحالة الصحية العامة للفريق ممتازة بالمقارنة مع المواسم الماضية.
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